ناطق باسم الاتحاد الأوربي يثير التفاعل على تويتر بعد تغريدة عن الأذان

تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة للناطق الرسمي للاتحاد الأوربي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لويس ميغيل بوينو عن الأذان.

وأبدى بوينو إعجابه الشديد بجمال “الصوت الروحاني” لأذان الفجر في العاصمة اللبنانية بيروت.

ونشر بوينو صورة لأحد المساجد في بيروت، وعلق عليها قائلًا “استيقظت اليوم مبكرًا وسمعت الأذان. لا حاجة لأن تكون مسلمًا لتقدير جمال هذا الصوت الروحاني”.

استيقظت مبكرا اليوم وسمعت الأذان. لا حاجة لأن تكون مسلما لتقدير جمال هذا الصوت الروحاني. #جمعة_مباركة pic.twitter.com/iblaUrODoN — Luis Miguel Bueno🇪🇺 (@EUinArabic) February 11, 2022

وأثنى مغردون على تغريدة بوينو، مشيرين إلى احترامه للدين الإسلامي دون تعصب.

الله أكبر والله

من أجمل ما قرأت في الميديا — عبدو النعيم (@bdwalnym12) February 11, 2022

هذا دليل على لطف اخلاقك واحترامك للمسلمين شكرا على هذه الكلمات اللطيفة والاخلاق السامية 🌹🌹 — ﮼عارف ﮼الشمري 🇸🇦🌹🇦🇪 (@arefalshammary1) February 11, 2022

ودعا آخرون بوينو لاعتناق الإسلام، مشيرين إلى الأذان سيزداد -في عينه- جمالًا في تلك الحالة، وإلى شعور الطمأنينة التي يمكن أن يشعر بها أثناء سماع تلاوة القرآن الكريم، وفق تعبيرهم.

اسأل الله في هذا اليوم العظيم عندنا ان تكون هذه البداية لدخولك في الدين الحق دين الإسلام. — Noora Taha Gibreel (@GibreelTaha) February 11, 2022