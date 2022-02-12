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ناطق باسم الاتحاد الأوربي يثير التفاعل على تويتر بعد تغريدة عن الأذان

بيروت لبنان
العاصمة اللبنانية بيروت (غيتي)
11/2/2022

تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة للناطق الرسمي للاتحاد الأوربي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لويس ميغيل بوينو عن الأذان.

وأبدى بوينو إعجابه الشديد بجمال “الصوت الروحاني” لأذان الفجر في العاصمة اللبنانية بيروت.

ونشر بوينو صورة لأحد المساجد في بيروت، وعلق عليها قائلًا “استيقظت اليوم مبكرًا وسمعت الأذان. لا حاجة لأن تكون مسلمًا لتقدير جمال هذا الصوت الروحاني”.

وأثنى مغردون على تغريدة بوينو، مشيرين إلى احترامه للدين الإسلامي دون تعصب.

ودعا آخرون بوينو لاعتناق الإسلام، مشيرين إلى الأذان سيزداد -في عينه- جمالًا في تلك الحالة، وإلى شعور الطمأنينة التي يمكن أن يشعر بها أثناء سماع تلاوة القرآن الكريم، وفق تعبيرهم.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند