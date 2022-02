مسلم ينقذ فتاة هندوسية من الموت أسفل عربات قطار (فيديو)

تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي في الهند مقطعًا مصوّرًا لرجل مسلم أنقذ فتاة هندوسية من تحت عجلات قطار متحرك بولاية ماديا براديش.

ويُظهر المقطع المتداول رجلًا يرتدي جلبابًا أبيض مستلقيًا على وجهه أسفل عجلات القطار واضعًا يديه على رأس امرأة.

Incredible bravery! 37 year old Mehboob was returning to his factory when he and some other pedestrians saw a goods train they stopped to let it pass a girl standing with her parents in fell on the tracks Mehboob sprinted dragged kept her head down @manishndtv @GargiRawat pic.twitter.com/IDqQiBLAv7

— Anurag Dwary (@Anurag_Dwary) February 12, 2022