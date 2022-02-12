شاهد: خروج شعاع من إصبع رَجل يثير ضجة بالسعودية وأكاديمي يوضح سر الظاهرة النادرة

أثار مقطع فيديو نشره أحد المغردين السعوديين لما قال إنه حدث غريب حصل له بأحد الشواطيء طالبًا تفسيره جدلًا كبيرًا على منصات التواصل.

وأظهر الفيديو شعاعًا أزرق يخرج من إصبع شخص في الصحراء أثناء الليل، وذهب بعض المغردين إلى أن الشعاع هو “جن أو عفريت” يخرج من جسد هذا الشخص، بينما تساءل الكثيرون عن السبب العلمي لهذه الظاهرة.

السلام عليكم ورحمة الله شباب احد عنده تفسير لهذا المقطع حصل لنا ليل الخميس بشاطئ الوجه pic.twitter.com/D6433U1A6h — سلمان الصاعدي ⛈⚡️ (@h88d99) February 7, 2021

بدوره قدم عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، تفسيرًا علميًا للمشهد في سلسلة تغريدات على تويتر قال فيها “إنها بلازما وليست جنًّا. إذا كنت في العراء والعواصف الرعدية من فوقك، ورأيت توهجًا كهربائيًا على أطراف أصابعك كما في المقطع المرفق أو انتفاشًا لشعرك للأعلى فاعلم أنك في المكان الخطر، مباشرة تخلص من ساعتك ومفاتيحك وجوالك وكل معدن تحمله”.

وأضاف “اركب سيارتك فهي آمن لك حال وقوع صاعقة، ومباشرة غيّر موقعك وابتعد عن المرتفعات، أو الأشجار أو الأعمدة”.

1⃣

إنها بلازما وليست جن‼️

إذا كنت في العراء، والعواصف الرعدية من فوقك، ورأيت توهجاً كهربائياً على أطراف أصابعك كما في المقطع المرفق، أو انتفاشاً لشعرك للأعلى، فاعلم أنك في المكان الخطر،

مباشرة تخلص من ساعتك، ومفاتيحك، وجوالك وكل معدن تحمله، واركب سيارتك فهو آمن لك حال وقوع … https://t.co/7lqilVGGnb — أ.د. عبدالله ‌المسند (@ALMISNID) February 8, 2021

وتابع “تفسير ما حدث في مقطع الفيديو هو مظهر من مظاهر كهرباء الغلاف الجوي تظهر عادة متزامنة مع نهاية العواصف الرعدية الشديدة، وتحدث بشكل نادر، حيث تقوم بشحن سطح الأرض بالكهرباء”.

وأردف “ويتم تفريغه في جسم الإنسان أو الحيوان أو القمم الحادة، على هيئة توهج أزرق أو بنفسجي، وهي ليست بنار تحترق، بل بلازما مضيئة (غاز متأين)، ويُسمع لها أزيز كما في لمبة النجفة”.

3⃣

ويتم تفريغه في جسم الإنسان، أو الحيوان، أو القمم الحادة، على هيئة توهج أزرق أو بنفسجي، وهي ليست بنار تحترق بل بلازما مضيئة (غاز متأين)،

ويُسمع لها أزيز كما في لمبة النجفة،

كما يظهر هذا التوهج أيضاً على أطراف الطائرة في السماء أحياناً. pic.twitter.com/Iu8lx2974Y — أ.د. عبدالله ‌المسند (@ALMISNID) February 8, 2021

ولفت إلى أن “بعض الناس يرى هذا التوهج فوق قمم الصخور أو على قمم الأشجار، وربما يراها متحركة ومتنقلة من مكان لآخر في الظلام الدامس فيعتقد بأنها من الجن، والصحيح أن الأجواء مشحونة بالكهرباء، وعادة يتم تفريغها على السطوح المرتفعة، والمدببة”.

ووفقًا لموقع ناسا بالعربي، فإن البلازما هي غاز أيوني ساخن يتكون من عدد متساوٍ تقريبًا من الأيونات الموجبة والإلكترونات السالبة. زتختلف خصائص البلازما بشكل كبير عن خصائص الغازات المتعادلة العادية بحيث تُعتبر البلازما مميزة بكونها “حالة رابعة من المادة”.