صبي إسباني يقتل والديه وشقيقه الأصغر بعد شجار بسبب درجاته السيئة في المدرسة

قتل صبي والديه وشقيقه الأصغر في شرقي إسبانيا بعد شجار بسبب درجاته السيئة بالمدرسة.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم السبت، إن الصبي (15 عامًا) أطلق النار على والدته من بندقية صيد في منزل الأسرة الثلاثاء الماضي، قبل أن يقتل شقيقه الأصغر (10 سنوات).

وأضاف المتحدث أن الصبي قتل والده عندما عاد بعد ساعتين من قتله أمه وشقيقه، موضحًا أنه قام بعد ذلك بسحب الجثث إلى كوخ مجاور.

وذكرت تقارير صحفية أن الصبي أقام ثلاثة أيام في المنزل حتى جاءت عمّتان له لزيارته أمس الجمعة، عندها اعترف لهما بكل شيء.

وقالت إن الوالدين قطعا الإنترنت عن ابنهما بسبب أدائه السيئ في المدرسة، لكن الشرطة لم تؤكد تلك التفاصيل، وأوضحت أن التحقيق مازال مستمرًّا.

🔴 Triple asesinato en Elx | La última hora del crimen Un menor de 15 años mata a sus padres y a su hermano en Elche después de que le castigaran sin wifi por las malas notas https://t.co/47d7UCQA16 — Levante-EMV (@levante_emv) February 12, 2022

وذكرت الشرطة أن الصبي وُضِع رهن الاحتجاز، وأنه اعترف بجرائم القتل.