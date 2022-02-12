رئيس دولة يصطحب طفلة مصابة بمتلازمة داون إلى المدرسة.. وهذا هو السبب (فيديو)

اصطحب رئيس مقدونيا الشمالية طلفة تبلغ من العمر 11 عامًا مصابة بمتلازمة داون إلى المدرسة بعدما علم أنها تتعرض للتنمّر في مدرستها.

وأمسك الرئيس (ستيفو بنداروفسكي) بيد الطفلة (إمبلا أديمي) وسار معها إلى مدرستها الابتدائية في مدينة (غوستيفار) يوم الاثنين الماضي.

وقال متحدث باسم الرئيس بنداروفسكي إن “إمبلا عانت من التنمر في المدرسة بسبب إصابتها بمتلازمة داون، وهي حالة وراثية تسبب صعوبات في التعلم ومشاكل صحية، وخصائص مميزة للوجه”.

ونشر مكتب الرئيس (بنداروفسكي) تقريرًا أكد فيه أنه تحدث إلى والدَيْ إمبلا حول التحديات التي تواجهها هي وعائلتها لمناقشة الحلول.

وذكر الرئيس أن أمثال هذه البنت “يجب ألا يتمتعوا بالحقوق التي يستحقونها فحسب، بل يجب أن يشعروا أيضًا بالمساواة والترحيب في مكاتب المدرسة، وساحات المدرسة”.

ونشر الرئيس المقدوني مقطع فيديو له على وسائل التواصل الاجتماعي وهو جالس مع عائلة إمبلا ويقدم لها الهدايا، ثم فيديو آخر وهو يلوّح لها عند بوابة المدرسة.

Инклузивноста како стремеж не треба да остане само декларативен принцип, туку да се користат потенцијалите на лицата со атипичен развој. Предрасудите да не бидат пречка за изградба на еднакво и праведно општество за сите. Емпатијата е наша морална обврска. #Ембла pic.twitter.com/SJEiMzMykU — Stevo Pendarovski (@SPendarovski) February 7, 2022

ونقل البيان الصحفي عن بنداروفسكي قوله “نحن جميعًا متساوون في هذا المجتمع. لقد جئت إلى هنا لتقديم دعمي وللتوعية بأن الإدماج مبدأ أساسي”.

وقال الرئيس إنه “شجع ودعم” والدي إمبلا في كفاحهما من أجل حماية حقوق الأطفال مثل ابنتهم.

وقال بنداروفسكي، وفقا للبيان الصحفي إن “الأحكام المسبقة في هذا السياق هي العقبة الرئيسية أمام بناء مجتمع متساو وعادل للجميع”.