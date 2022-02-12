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رئيس دولة يصطحب طفلة مصابة بمتلازمة داون إلى المدرسة.. وهذا هو السبب (فيديو)

بنداروفسكي: "لقد جئت إلى هنا لتقديم دعمي وللتوعية بأن الإدماج مبدأ أساسي" (موافع التواصل)
12/2/2022

اصطحب رئيس مقدونيا الشمالية طلفة تبلغ من العمر 11 عامًا مصابة بمتلازمة داون إلى المدرسة بعدما علم أنها تتعرض للتنمّر في مدرستها.

وأمسك الرئيس (ستيفو بنداروفسكي) بيد الطفلة (إمبلا أديمي) وسار معها إلى مدرستها الابتدائية في مدينة (غوستيفار) يوم الاثنين الماضي.

وقال متحدث باسم الرئيس بنداروفسكي إن “إمبلا عانت من التنمر في المدرسة بسبب إصابتها بمتلازمة داون، وهي حالة وراثية تسبب صعوبات في التعلم ومشاكل صحية، وخصائص مميزة للوجه”.

ونشر مكتب الرئيس (بنداروفسكي) تقريرًا أكد فيه أنه تحدث إلى والدَيْ إمبلا حول التحديات التي تواجهها هي وعائلتها لمناقشة الحلول.

وذكر الرئيس أن أمثال هذه البنت “يجب ألا يتمتعوا بالحقوق التي يستحقونها فحسب، بل يجب أن يشعروا أيضًا بالمساواة والترحيب في مكاتب المدرسة، وساحات المدرسة”.

ونشر الرئيس المقدوني مقطع فيديو له على وسائل التواصل الاجتماعي وهو جالس مع عائلة إمبلا ويقدم لها الهدايا، ثم فيديو آخر وهو يلوّح لها عند بوابة المدرسة.

ونقل البيان الصحفي عن بنداروفسكي قوله “نحن جميعًا متساوون في هذا المجتمع. لقد جئت إلى هنا لتقديم دعمي وللتوعية بأن الإدماج مبدأ أساسي”.

وقال الرئيس إنه “شجع ودعم” والدي إمبلا في كفاحهما من أجل حماية حقوق الأطفال مثل ابنتهم.

وقال بنداروفسكي، وفقا للبيان الصحفي إن “الأحكام المسبقة في هذا السياق هي العقبة الرئيسية أمام بناء مجتمع متساو وعادل للجميع”.

المصدر : الجزيرة مباشر + سي إن إن