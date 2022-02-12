تفترش الطريق يوميا لتوفير عبوة حليب لرضيعها.. تعاطف واسع مع “سيدة النعناع” في مصر (فيديو)

تداول ناشطون مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع خلال الأيام الماضية، مقطعًا مصورًا لامرأة تفترش الطريق برفقة طفلها الرضيع لبيع النعناع بحثًا عن الرزق الحلال، رغم برودة الطقس وصعوبة البقاء في الشارع طوال اليوم.

وأطلق الناشطون على المرأة لقب (سيدة النعناع) التي حظيت بتعاطف واسع، وحاول كثيرون البحث عنها وتقديم المساعدة والدعم لها.

وتحدثت (سيدة النعناع) في المقطع المصور عن معاناتها يوميًّا لكي تبيع النعناع وتتمكن من توفير الحليب لطفلها الرضيع بعد أن تخلى عنها زوجها بعد الحمل.

وقالت “تركني زوجي وأنا في الشهر الأول من الحمل، وأبيع النعناع لأوفر مصاريف ابني”.

وأضافت “لا أحد يساعدني، أبي متزوج وأمي متزوجة أيضًا” مشيرة إلى أنها تعيش بمفردها ولا تستطيع تأمين نفقات محامٍ يساعدها في الحصول على الطلاق أو حتى نفقة لطفلها.

وأوضحت أنها تجلس في الشارع يوميًّا مع طفلها لبيع النعناع من العاشرة صباحًا حتى السادسة مساءً، موضحة أنها “تعيش من النعناع”.

وعبّرت (سيدة النعناع) عما تتمناه عند سؤالها، وقالت “عايزة (أريد) شغل وشقة أو حتى غرفة لي ولطفلي”.

وكانت مؤسسة (كريمة العلا) الخيرية قد نشرت المقطع المصور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، ليتم تداوله بشكل واسع وسط حالة من التعاطف معها.

وغرد حساب لشخص يُدعى باسم “أسهل حاجة لما الحياة بتقفل فيه ناس كتير بتبيع نفسها لكنها اختارت سكة تانية خالص أنها تكمل حياتها شريفة”.

اسهل حاجه لما الحياه بتتقفل، في ناس كتير بتبيع نفسها، لكنها اختارت سكه تانيه خالص انها تكمل حياتها شريفه، وكل الدعم ليها لانها تستحق صوتها يوصل ✋#سيدة_النعناع

رتويت ومشاركه علي اوسع نطاق pic.twitter.com/l9fhWebN7o — المايسترو1 Bassem💪🦅💪🇪🇬 (@BassemElmassry) February 11, 2022

واعتبر مغرد آخر سيدة النعناع “مثالًا يُحتذى به للرجال قبل النساء لأنها تسعى إلى عمل يومي شاق”.

أتعلمو يا رجالة مصر قبل نسوانها شوفوا #سيدة_النعناع اللي قاعدة في البرد علشان توكل أبنها بالحلال و هي بطولها و مش مشيت شمال و قالت أنا محتاجه و لا مددت أديها تشحت لخلق الله

يا رب أرزقني بواحدة و لو ضفر دي https://t.co/CS3gdDkFJS — زياد الدين (@ZiadAlDin1) February 12, 2022

وفي السياق، طالب حساب لشخص يُدعى عبده العريان أن تهتم الدولة بحال الطبقات الفقيرة في مصر.

وقال على تويتر “فين دور الدولة؟ هي الحالة دي تستأهل وأولى بالرعاية والمكافأة ولا لعيبة الكورة مثلا؟”.

فين دور الدولة هي الحالة دي تستأهل ولا و اولي بالرعاية و المكافاة ولا لعيبة الكورة مثلًا #سيدة_النعناع — abdo aleryan (@abdo231261) February 12, 2022

بدورها، أعلنت مؤسسة كريمة العلا أن (سيدة النعناع) تُدعى مرام وقد عرض بعض المحامين مساعدتها لتحصل على حقوقها من زوجها بجانب كثير من المساعدات المادية الأخرى.

وحقق المقطع المصور لـ(سيدة النعناع) أكثر من 9 ملايين مشاهدة حتى مساء السبت.

نأمل أن تنظم الدولة برنامج مجتمعي للأسر المفككة لتوفير سكن وعمل لهم حتي لا نتفاجأ قريبا بمشكلة مجتمعية ضخمة يصعب علاجها #سيده_النعناع — Ahmed Hafiz (@AhmedHa84578364) February 12, 2022