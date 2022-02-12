أدى لأضرار مادية جسيمة.. انفجار صهريج غاز يهز محافظة جبل في لبنان (فيديو)

أخمد الدفاع المدني اللبناني حريقًا شب بعد انفجار سيارة محملة بصهريج يحتوي على الغاز.

وأدى الانفجار إلى أضرار مادية جسيمة تمثلت في انتشار النيران لتصل إلى واجهات وشرفات مبنى مؤلف من 3 طوابق في الموقع بالإضافة إلى سيارة رباعية الدفع على طريق سريع (أوتوستراد ذوق مكايل) في محافظة جبل شمال العاصمة اللبنانية بيروت.

بالفيديو.. انفجار صهريج غاز يهز محافظة جبل #لبنان المكان: اوتوستراد ذوق مكايل pic.twitter.com/ZnPPk2VZic — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 11, 2022

وأكد الدفاع المدني اللبناني أن الانفجار لم يسفر عن وقوع أي إصابات بشرية، موضحًا أن الأضرار اقتصرت على الأمور المادية.

وعمل أفراد من الدفاع المدني على تأمين السلامة العامة في موقع الانفجار، واستكمال عمليات رفع بقايا الصهريج من المكان.