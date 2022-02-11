علماء يبتكرون نافذة ذكية تمنحك البرودة صيفا والدفء شتاء

طوّر علماء في الولايات المتحدة وبريطانيا نوافذ جديدة يمكنها امتصاص أشعة الشمس في الشتاء، وعكسها في الصيف.

ووجد باحثون من جامعة بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا الأمريكية وجامعة أكسفورد البريطانية أن استخدام هذه النوافذ سيوفر ما بين 20 إلى 34٪ من استخدام الطاقة سنويًا بالمقارنة مع نوافذ الزجاج المزدوجة شائعة الاستخدام.

I hope those windows are double paned otherwise it looks like it would be difficult to heat and cool? It’s a beautiful room and I bet kitty loves all the sunlight. 😻 — Lou (@DreherLou) February 8, 2022

قال ناثان يونغبلود الأستاذ المساعد في الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات في جامعة بيتسبرغ وأحد مطوري النوافذ الذكية “يكمن الابتكار الحقيقي في هذه النوافذ في قدرتها على أن تتغيّر وفقًا للاحتياجات الموسمية دون المساس بخصائصها الحرارية”.

وتابع “أضفنا طبقة رقيقة جدًا من مادة متغيّرة تسمح بامتصاص الأشعة تحت الحمراء القريبة من الشمس في الشتاء وتحويلها إلى حرارة داخل المبنى، وتعكسها إلى الخارج خلال الصيف”.

وتعتمد هذه التقنية على فيلم مكون من مجموعة مواد بصرية يقل سمكها عن 300 نانومتر بحيث يحتوي على طبقة رقيقة نشطة مصنوعة من مواد متغيّرة حسب فصول السنة يمكنها امتصاص الأطوال الموجية لضوء الشمس وتنبعث منه حرارة.

Smart window that absorbs heat in winter and reflects it in summer could reduce energy use by 34% https://t.co/QjmBwztxzz — wilsonjmashaka (@wilsonjmashaka) February 10, 2022

وأكد يونغبلود على أن الضوء المرئي ينتقل بشكل متماثل تقريبًا سواء في حالة امتصاص أشعة الشمس أو عكسها، لذلك لن يلاحظ أي شخص التغيير في النافذة ما يحافظ على البعد الجمالي لها.

وتجمع النوافذ الذكية الجديدة بين الحفاظ على البيئة من خلال توفير الطاقة والمظهر العام الذي يسمح باستخدامها.