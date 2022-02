علماء يبتكرون نافذة ذكية تمنحك البرودة صيفا والدفء شتاء

طوّر علماء في الولايات المتحدة وبريطانيا نوافذ جديدة يمكنها امتصاص أشعة الشمس في الشتاء، وعكسها في الصيف.

ووجد باحثون من جامعة بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا الأمريكية وجامعة أكسفورد البريطانية أن استخدام هذه النوافذ سيوفر ما بين 20 إلى 34٪ من استخدام الطاقة سنويًا بالمقارنة مع نوافذ الزجاج المزدوجة شائعة الاستخدام.

I hope those windows are double paned otherwise it looks like it would be difficult to heat and cool? It’s a beautiful room and I bet kitty loves all the sunlight. 😻

— Lou (@DreherLou) February 8, 2022