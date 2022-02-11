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علماء يبتكرون نافذة ذكية تمنحك البرودة صيفا والدفء شتاء

ابتكار نافذة ذكية تنشر حرارة الشمس في الشتاء وتعكسها في الصيف (مواقع)
10/2/2022

طوّر علماء في الولايات المتحدة وبريطانيا نوافذ جديدة يمكنها امتصاص أشعة الشمس في الشتاء، وعكسها في الصيف.

ووجد باحثون من جامعة بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا الأمريكية وجامعة أكسفورد البريطانية أن استخدام هذه النوافذ سيوفر ما بين 20 إلى 34٪ من استخدام الطاقة سنويًا بالمقارنة مع نوافذ الزجاج المزدوجة شائعة الاستخدام.

قال ناثان يونغبلود الأستاذ المساعد في الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات في جامعة بيتسبرغ وأحد مطوري النوافذ الذكية “يكمن الابتكار الحقيقي في هذه النوافذ في قدرتها على أن تتغيّر وفقًا للاحتياجات الموسمية دون المساس بخصائصها الحرارية”.

وتابع “أضفنا طبقة رقيقة جدًا من مادة متغيّرة تسمح بامتصاص الأشعة تحت الحمراء القريبة من الشمس في الشتاء وتحويلها إلى حرارة داخل المبنى، وتعكسها إلى الخارج خلال الصيف”.

وتعتمد هذه التقنية على فيلم مكون من مجموعة مواد بصرية يقل سمكها عن 300 نانومتر بحيث يحتوي على طبقة رقيقة نشطة مصنوعة من مواد متغيّرة حسب فصول السنة يمكنها امتصاص الأطوال الموجية لضوء الشمس وتنبعث منه حرارة.

وأكد يونغبلود على أن الضوء المرئي ينتقل بشكل متماثل تقريبًا سواء في حالة امتصاص أشعة الشمس أو عكسها، لذلك لن يلاحظ أي شخص التغيير في النافذة ما يحافظ على البعد الجمالي لها.

وتجمع النوافذ الذكية الجديدة بين الحفاظ على البيئة من خلال توفير الطاقة والمظهر العام الذي يسمح باستخدامها.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع أجنبية