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عجوز تركي يرتدي ربطات عنق منذ 63 عاما حتى أثناء النوم (فيديو)

العجوز التركي بدر آق بولوت يواظب على ارتداء ربطات العنق منذ 63 عاما (مواقع)
11/2/2022

يحرص التركي بدر آق بولوت على ارتداء ربطة عنق بشكل يومي منذ 63 عامًا حتى باتت جزءًا لا يتجزأ من شخصيته.

ويقيم آق بولوت (70 عامًا) في مزرعة (بدر باي) بقضاء غوربنار في ولاية وان شرقي تركيا حيث بات يمتلك نحو 1500 ربطة عنق (كرافتة) جمعها خلال 6 عقود.

وقال آق بولوت وهو أب لأربعة أبناء إن شغفه بارتداء ربطات العنق “بدأ مع تلقيه ربطة عنق هدية في سن السابعة من عمره”.

وأوضح أنه منذ ذلك اليوم يواظب على ارتداء ربطة عنق سواء خلال رعي الأغنام أو العمل في الحقل وخلال الأعمال المنزلية وحتى أثناء النوم.

وأشار إلى أنه يمتلك 100 طقم من الملابس ولا يخرج من المنزل دون ارتداء ربطة عنق.

ونوه إلى أن المسؤولين والسياسيين في المنطقة ممن يعرفون شغفه يُهدونه ربطات عنق باستمرار حتى بات لا يجد مكانا في المنزل لتخزينها.

ويستعرض آق بولوت قسمًا من ربطات العنق ذات الألوان المختلفة والزاهية في إحدى غرف منزله.

من جهته، قال مراد طونج أحد سكان القضاء إن العم آق بولوت “شخصية محبوبة في المنطقة ولم يرونه قط دون ربطة عنق”.

وأشار إلى أن آق بولوت “ذو وجه بشوش ويعد مصدر طاقة إيجابية لمن حوله”.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر