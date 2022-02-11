عجوز تركي يرتدي ربطات عنق منذ 63 عاما حتى أثناء النوم (فيديو)

يحرص التركي بدر آق بولوت على ارتداء ربطة عنق بشكل يومي منذ 63 عامًا حتى باتت جزءًا لا يتجزأ من شخصيته.

ويقيم آق بولوت (70 عامًا) في مزرعة (بدر باي) بقضاء غوربنار في ولاية وان شرقي تركيا حيث بات يمتلك نحو 1500 ربطة عنق (كرافتة) جمعها خلال 6 عقود.

👔 Van'ın Gürpınar ilçesinde adının verildiği mezrada oturan 70 yaşındaki Bedir Akbulut, 63 yılda biriktirdiği 1500 kravatı hayatının ayrılmaz bir parçası haline getirdi https://t.co/WQ3byoI2GR pic.twitter.com/Dn8BoyZQEj — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 11, 2022

وقال آق بولوت وهو أب لأربعة أبناء إن شغفه بارتداء ربطات العنق “بدأ مع تلقيه ربطة عنق هدية في سن السابعة من عمره”.

وأوضح أنه منذ ذلك اليوم يواظب على ارتداء ربطة عنق سواء خلال رعي الأغنام أو العمل في الحقل وخلال الأعمال المنزلية وحتى أثناء النوم.

وأشار إلى أنه يمتلك 100 طقم من الملابس ولا يخرج من المنزل دون ارتداء ربطة عنق.

63 yılda tam 1500 adet kravat biriktirdi! Kravatsız dışarı çıkmayan 70 yaşındaki Bedir Akbulut, renkli kişiliğiyle dikkatleri üzerine topluyor… https://t.co/oDkMmAJs9h pic.twitter.com/TwqZd7uEq7 — Habertürk (@Haberturk) February 11, 2022

ونوه إلى أن المسؤولين والسياسيين في المنطقة ممن يعرفون شغفه يُهدونه ربطات عنق باستمرار حتى بات لا يجد مكانا في المنزل لتخزينها.

ويستعرض آق بولوت قسمًا من ربطات العنق ذات الألوان المختلفة والزاهية في إحدى غرف منزله.

من جهته، قال مراد طونج أحد سكان القضاء إن العم آق بولوت “شخصية محبوبة في المنطقة ولم يرونه قط دون ربطة عنق”.

وأشار إلى أن آق بولوت “ذو وجه بشوش ويعد مصدر طاقة إيجابية لمن حوله”.