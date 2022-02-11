منوعات|سوريا

“جينا.. جينا”.. لحظات تحبس الأنفاس لإنقاذ عائلة من تحت أنقاض منزلهم في إدلب (فيديو)

11/2/2022

تُشكل اللحظات هنا الفارق بين الحياة والموت حيث عاش رجال الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) أوقاتًا صعبة لإنقاذ عائلة مكونة من 8 أفراد من تحت الأنقاض عقب انهيار المبنى عليهم في ريف إدلب شمال سوريا.

وتُظهر لقطات مصورة نشرها حساب الدفاع المدني السوري على تويتر لحظة وصول أفراده لمساعدة عدد من الأطفال ووالدهم وتزويدهم بالأكسجين ريثما تنتهي أعمال الحفر ويتمكن الفريق من نقلهم إلى سيارة الإسعاف.

وحاول أحد رجال الخوذ البيضاء طمأنة الأطفال بقوله “لحظة يا عمو.. جينا جينا” وسط نداء مستمر عليهم حتى يتمكنوا من الصمود لبضع دقائق بينما يحاول إنقاذهم واستخراجهم من تحت أنقاض المنزل المنهار.

ويصف المتطوع عامر أوقتين المشهد “صرخات الاستغاثة من تحت الأنقاض كانت عم تقطع قلبي، منزل من طابقين منهار تماماً وتحته في عيلة من 8 أفراد”.

وتابع “ما كان في خيار غير أن نسابق الزمن لحتى نوصل للمصابين، زحفت تحت السقف المنهار لمكان وجودهم لتدعيم السقف بالوسائد الهوائية”.

لكنه تفاجأ بمعرفته السابقة بالوالد رب هذه الأسرة “كان عالقًا تحت الأنقاض مسك يدي بقوة وكانت عيونه عم تسألني عن أولاده وزوجته”.

وتعاون الفريق خلال تلك الساعات الأربع الحاسمة لاستخراج عائلة مكونة من 8 أفراد وتم نقل المصابين على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتمكن الدفاع المدني من إنقاذ 3 أشخاص في حين توفي 5 آخرين من بينهم ثلاثة أطفال ووالدتهم جراء انهيار منزل مكون من طابقين على من يقطن فيه بريف إدلب.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي