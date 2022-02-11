“جينا.. جينا”.. لحظات تحبس الأنفاس لإنقاذ عائلة من تحت أنقاض منزلهم في إدلب (فيديو)

تُشكل اللحظات هنا الفارق بين الحياة والموت حيث عاش رجال الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) أوقاتًا صعبة لإنقاذ عائلة مكونة من 8 أفراد من تحت الأنقاض عقب انهيار المبنى عليهم في ريف إدلب شمال سوريا.

وتُظهر لقطات مصورة نشرها حساب الدفاع المدني السوري على تويتر لحظة وصول أفراده لمساعدة عدد من الأطفال ووالدهم وتزويدهم بالأكسجين ريثما تنتهي أعمال الحفر ويتمكن الفريق من نقلهم إلى سيارة الإسعاف.

"لحظة ياعمو ، جينا جينا "

لحظات تحبس الأنفاس لإنقاذ الأطفال ووالدهم من تحت الأنقاض جنوبي إدلب بعد انهيار المبنى على العائلة.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/xfgTs65Agv — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 10, 2022

وحاول أحد رجال الخوذ البيضاء طمأنة الأطفال بقوله “لحظة يا عمو.. جينا جينا” وسط نداء مستمر عليهم حتى يتمكنوا من الصمود لبضع دقائق بينما يحاول إنقاذهم واستخراجهم من تحت أنقاض المنزل المنهار.

ويصف المتطوع عامر أوقتين المشهد “صرخات الاستغاثة من تحت الأنقاض كانت عم تقطع قلبي، منزل من طابقين منهار تماماً وتحته في عيلة من 8 أفراد”.

"صرخات الاستغاثة من تحت الأنقاض كانت عم تقطع قلبي، منزل من طابقين منهار تماماً وتحته في عيلة من 8 أفراد، ماكنا في خيار غير أن نسابق الزمن لحتى نوصل للمصابين، زحفت تحت السقف المنهار لمكان وجودهم لتدعيم السقف بالوسائد الهوائية، فتفاجئت أني بعرف الأب كونه جار لي في حينا القديم. pic.twitter.com/omAX7IqDWQ — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 10, 2022

وتابع “ما كان في خيار غير أن نسابق الزمن لحتى نوصل للمصابين، زحفت تحت السقف المنهار لمكان وجودهم لتدعيم السقف بالوسائد الهوائية”.

لكنه تفاجأ بمعرفته السابقة بالوالد رب هذه الأسرة “كان عالقًا تحت الأنقاض مسك يدي بقوة وكانت عيونه عم تسألني عن أولاده وزوجته”.

كان علقان تحت الأنقاض مسك أيدي بقوة وكانت عيونه عمتسألني عن ولاده وزوجته، حاولت طمنه، وقدرنا نطالعه مع ابنه سالمين بعد 4 ساعات من الحفر".

المتطوع "عامر اوقتين" روى ما حدث أمس بعد انهيار مبنى على عائلة مكونة من 8 أفراد وأدى لمقتل 4 منهم (3 أطفال ووالدتهم).#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/h0xVPmNv4E — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 10, 2022

وتعاون الفريق خلال تلك الساعات الأربع الحاسمة لاستخراج عائلة مكونة من 8 أفراد وتم نقل المصابين على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتمكن الدفاع المدني من إنقاذ 3 أشخاص في حين توفي 5 آخرين من بينهم ثلاثة أطفال ووالدتهم جراء انهيار منزل مكون من طابقين على من يقطن فيه بريف إدلب.