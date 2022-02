الضحكة الأخيرة.. أب ينشر صورة سعيدة مع طفليه ثم يقتلهما وينتحر (فيديو)

نشر أب صورة سعيدة تجمعه مع طفليْه الصغيريْن وذلك قبل ساعة واحدة فقط من إقدامه على قتلهما والانتحار في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.

وشارك أومبرتو كريستيان توفار زاباتا (41 عامًا) صورة بالأبيض والأسود له ولأطفاله باليريا توفار (12 عامًا) وماتياس توفار (9 أعوام)، مساء الثلاثاء الماضي.

ويُعتقد أن الأب أومبرتو توفار كان يعاني من الاكتئاب فبعد أن نشر الصورة أطلق النار عليهما وانتحر باستخدام بندقيته خارج المجمع السكني الذي يعيش فيه.

Humberto Christian Tovar posted a photo of himself with his children(9&12 yrs old) 1 hour before he killed them and himself pic.twitter.com/LD3RH51Fxz

وكانت والدة الطفلين وتدعى كاردونا أول من وصل إلى مكان الحادث لتجد ابنتها باليريا وشقيقها توماس قد فارقا الحياة ويتولى أحد الجيران بإبلاغ الشرطة المحلية على الفور.

وتجادلت الأم مع طليقها قبل الحادث حول مكان وجود الأطفال وعندما رفض إخبارها ذهبت إلى منزله لتجد 3 جثث على الأرض بالقرب من طريق بحيرات ميامي.

Humberto Christian Tovar Zapata, 41, shared the black and white photo of him and his children — Baleria Tovar, 12, and Matias Tovar, 9 — on his social media account at 8:36 p.m. Tuesday less than an hour before he shot and killed them https://t.co/RF7Iv7b5jF

— Maria Bonanno (@MariaBonanno9) February 10, 2022