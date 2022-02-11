منوعات|الولايات المتحدة

الضحكة الأخيرة.. أب ينشر صورة سعيدة مع طفليه ثم يقتلهما وينتحر (فيديو)

أب يلتقط صورة سعيدة له وأبنائه قبل أن يقتلهما وينتحر (مواقع التواصل)
11/2/2022

نشر أب صورة سعيدة تجمعه مع طفليْه الصغيريْن وذلك قبل ساعة واحدة فقط من إقدامه على قتلهما والانتحار في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.

وشارك أومبرتو كريستيان توفار زاباتا (41 عامًا) صورة بالأبيض والأسود له ولأطفاله باليريا توفار (12 عامًا) وماتياس توفار (9 أعوام)، مساء الثلاثاء الماضي.

ويُعتقد أن الأب أومبرتو توفار كان يعاني من الاكتئاب فبعد أن نشر الصورة أطلق النار عليهما وانتحر باستخدام بندقيته خارج المجمع السكني الذي يعيش فيه.

وكانت والدة الطفلين وتدعى كاردونا أول من وصل إلى مكان الحادث لتجد ابنتها باليريا وشقيقها توماس قد فارقا الحياة ويتولى أحد الجيران بإبلاغ الشرطة المحلية على الفور.

وتجادلت الأم مع طليقها قبل الحادث حول مكان وجود الأطفال وعندما رفض إخبارها ذهبت إلى منزله لتجد 3 جثث على الأرض بالقرب من طريق بحيرات ميامي.

ومن جهتها، أكدت والدة أومبرتو لوز كوزنيتز أن ابنها “كان يعاني من اضطراب ثنائي القطب ولم يرغب أبدًا في تناول العلاج الدوائي الموصوف له”.

وتابعت “لقد سألته من قبل عما إذا كان قادرًا على إيذاء أطفاله فاليريا وماتياس لكنه أنكر الفكرة تمامًا”.

وقالت جارة الضحايا لوسائل إعلام محلية “لقد سمعت صراخ الأم ورأيت جثة الطفلة ووالدها على الأرض فأبلغت الشرطة وكانت الأم تحاول إنعاش ابنها الأصغر لكن دون جدوى”.

ولم يتضح للشرطة بعد إذا كانت الصورة التي نشرها الأب قد التقطت قبل الحادث أم أنها صورة قديمة قد نشرها الأب مؤخرًا.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع أجنبية