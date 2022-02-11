الضحكة الأخيرة.. أب ينشر صورة سعيدة مع طفليه ثم يقتلهما وينتحر (فيديو)

نشر أب صورة سعيدة تجمعه مع طفليْه الصغيريْن وذلك قبل ساعة واحدة فقط من إقدامه على قتلهما والانتحار في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.

وشارك أومبرتو كريستيان توفار زاباتا (41 عامًا) صورة بالأبيض والأسود له ولأطفاله باليريا توفار (12 عامًا) وماتياس توفار (9 أعوام)، مساء الثلاثاء الماضي.

ويُعتقد أن الأب أومبرتو توفار كان يعاني من الاكتئاب فبعد أن نشر الصورة أطلق النار عليهما وانتحر باستخدام بندقيته خارج المجمع السكني الذي يعيش فيه.

Humberto Christian Tovar posted a photo of himself with his children(9&12 yrs old) 1 hour before he killed them and himself pic.twitter.com/LD3RH51Fxz — Duke Lantern (@ddukelantern) February 11, 2022

وكانت والدة الطفلين وتدعى كاردونا أول من وصل إلى مكان الحادث لتجد ابنتها باليريا وشقيقها توماس قد فارقا الحياة ويتولى أحد الجيران بإبلاغ الشرطة المحلية على الفور.

وتجادلت الأم مع طليقها قبل الحادث حول مكان وجود الأطفال وعندما رفض إخبارها ذهبت إلى منزله لتجد 3 جثث على الأرض بالقرب من طريق بحيرات ميامي.

Humberto Christian Tovar Zapata, 41, shared the black and white photo of him and his children — Baleria Tovar, 12, and Matias Tovar, 9 — on his social media account at 8:36 p.m. Tuesday less than an hour before he shot and killed them https://t.co/RF7Iv7b5jF — Maria Bonanno (@MariaBonanno9) February 10, 2022

ومن جهتها، أكدت والدة أومبرتو لوز كوزنيتز أن ابنها “كان يعاني من اضطراب ثنائي القطب ولم يرغب أبدًا في تناول العلاج الدوائي الموصوف له”.

وتابعت “لقد سألته من قبل عما إذا كان قادرًا على إيذاء أطفاله فاليريا وماتياس لكنه أنكر الفكرة تمامًا”.

Humberto Christian Tovar Zapata, un padre en Florida, publicó una selfie con sus hijos en sus redes sociales antes de matar a los niños y luego quitarse la vida. Los detalles del caso. https://t.co/EMc7Vyyhpi — People En Español (@peopleenespanol) February 10, 2022

وقالت جارة الضحايا لوسائل إعلام محلية “لقد سمعت صراخ الأم ورأيت جثة الطفلة ووالدها على الأرض فأبلغت الشرطة وكانت الأم تحاول إنعاش ابنها الأصغر لكن دون جدوى”.

ولم يتضح للشرطة بعد إذا كانت الصورة التي نشرها الأب قد التقطت قبل الحادث أم أنها صورة قديمة قد نشرها الأب مؤخرًا.