استغرق تقطيعها 3 سنوات.. بيع أكبر ماسة سوداء طبيعية في العالم بأكثر من 4 ملايين دولار (صور)

بيعت الماسة السوداء النادرة التي أطلق عليها اسم (إنيغما) مقابل 4,28 ملايين دولار أمريكي خلال مزاد أقيم في لندن عبر الإنترنت.

وتعد (إنيغما) أكبر ماسة طبيعية في العالم، وفقًا لدار (سوذبيز) للمزادات.

وأقيم المزاد لبيع الماسة ذات الـ55 وجهًا، والتي يبلغ وزنها 555,55 قيراطًا (111,11 غراماً) عبر الإنترنت، وقد سجلتها شركتا GIA وGubelin المتخصصتان عام 2004 أكبر ماسة طبيعية في العالم، ثم أدرجتها موسوعة غينيس للأرقام القياسية عام 2006 أكبر ماسة مقطوعة في العالم.

خلافاً للماس الكلاسيكي الذي يُستخرج من باطن الأرض يكون الماس الأسود على السطح (غيتي)

وخلافاً للماس الكلاسيكي الذي يُستخرج من باطن الأرض، يكون الماس الأسود في الغالب موجودًا على السطح، مما يشير إلى أنه قد يكون جاء “من خارج كوكب الأرض”، بحسب دار (سوذبيز).

وأضافت دار المزادات “يُعتقد أن هذا النوع من الماس الأسود ينشأ إما بفعل اصطدامات نيازك بالأرض تُحدِث ترسبًا للبخار الكيميائي، أو قد يكون منشؤه من خارج الكوكب، إذ قد ينشأ من انفجارات نجمية من نوع المُستعِر الأعظم (سوبرنوفا) تؤدي إلى تشكيل كويكبات ماسية تصطدم في نهاية المطاف بكوكب الأرض”.

أقيم المزاد لبيع الماسة على الإنترنت (غيتي)

ويمكن اليوم العثور على هذا النوع من الماس حصريًا في البرازيل وأفريقيا الوسطى، وهو بحكم تركيبته شديد الصلابة ويكاد يستحيل قطعه وصقله.

وتم شراء (إنيغما) في أواخر تسعينيات القرن العشرين، وكان وزن الحجر الخام يتجاوز 800 قيراط، واستلزم تقطيعه ليأخذ شكله الحالي أكثر من 3 سنوات.

الماس الأسود بحكم تركيبته شديد الصلابة ويكاد يستحيل قطعه وصقله (الأناضول)

واستوحي شكل هذه الماسة من تميمة على شكل يد تُعد في بعض مجتمعات الشرق الأوسط بمثابة حماية من العين الشريرة.

وسجلت الماسة الوردية (بينك ستار) الرقم القياسي لسعر ماسة بيعت في المزاد، وبيعت مقابل 71,2 مليون دولار أمريكي في مزاد نظمته سوذبيز في هونغ كونغ عام 2017.