استطلاع بريطاني: المال أكثر الأسباب شيوعا للخلافات بين شركاء الحياة

أظهر استطلاع رأي بريطاني أن المال هو أكثر الأسباب شيوعا للخلافات بين شركاء الحياة.

وبحسب الاستطلاع -الذي صدر قبل يوم الحب الذي يوافق 14 فبراير/شباط- ذكر 62% ممن اعترفوا بأنهم يتجادلون مع شركائهم في الحياة أن الخلافات تتعلق بالمال، وكان السبب الأكثر شيوعا لهذه الخلافات هو “إنفاق الكثير” من المال.

وأضاف الاستطلاع -الذي شمل ألفي شخص في المملكة المتحدة- أن 33% من المشاركين يعتقدون أيضا أنهم مختلفون عن الشريك عندما يتعلق الأمر بالإنفاق والادخار.

وذكر شخص بين كل أربعة من المشاركين أنه يعتقد أن شريك الحياة غير مسؤول فيما يتعلق بالمال.

وكشف الاستطلاع أن 33% من المشاركين يخفون أسرارا مالية عن شريكهم، بما في ذلك إخفاء مدخرات مالية أو ديون غير معلنة.