هل تمتلك إحداها؟ خلل في نصف مليون سيارة هيونداي وكيا يؤدي إلى احتراقها

حذرت شركتا هيونداي موتور وكيا كورب الكوريتان الجنوبيتان حوالي نصف مليون عميل من احتمال نشوب النيران في سياراتهم ودعتهم إلى إيقاف السيارات في أماكن مفتوحة.

ودعت شركتا هيونداي وكيا أصحاب حوالي نصف مليون سيارة وسيارة متعددة الأغراض ذات تجهيز رياضي (إس.يو.في) في الولايات المتحدة إلى إيقاف سياراتهم في أماكن مفتوحة بعيدا عن المباني، بعد اكتشاف خلل محتمل يمكن أن يؤدي إلى اشتعال النار في السيارة أثناء وقوفها.

وقالت الشركتان إن هذه المشكلة ظهرت نتيجة “شوائب غريبة” وخلل في وحدة التحكم في نظام مانع الانغلاق بالمكابح وهو ما يمكن أن يؤدي إلى اشتعال النار في المحرك.

وأصدرت هيونداي قرار استدعاء لطراز سانتافي من سياراتها المصنوعة بين 2016 و2018 ولسيارة سانتافي سبورت المصنوعة عامي 2017 و2018 وسيارة سانتافي (إكس. إل) المصنوعة عام 2019 وسيارة توكسون المصنوعة بين عامي 2014 و2015.

من ناحيتها استدعت شركة كيا السيارة الصالون كيه 900 المصنوعة بين 2016 و2018 وسيارة سبورتاج المصنوعة بين 2014 و2016.

وبلغ إجمالي عدد السيارات التي استدعتها هيونداي 357830 سيارة في حين استدعت كيا 126747 سيارة.

وقالت الشركتان إن وكلاءهما سيفحصون وحدة التحكم في نظام مانع الانغلاق في السيارات المستهدفة، وهي نظام كومبيوتر صغير يتحكم في نظام مانع الانغلاق الطارئ في السيارة، وقد يتم استبدال هذه الوحدة بوحدة جديدة.