مشهد مؤثر لكلب الطفل ريان أثناء تشييع الجنازة (فيديو)

أظهر فيديو متداول على مواقع التواصل مشهدًا مؤثرًا أثناء تشييع جثمان الطفل المغربي ريان أورام الذي توفي بعد سقوطه في قاع بئر.

وظهر في المشهد كلب كان يصاحب الطفل ريان، وقد حضر أثناء جنازة صاحبه، وكأنه يودعه.

وجلس الكلب مرابطًا بجوار المشيعين، وبدا ساكنًا، وكأنه يحاول أن يستوعب ما ألمّ بصاحبه ويتجرّع مرارة فقده.

وقال شهود عيان لوسائل إعلام مغربية إن الطفل ريان كان يطعم الكلب ويستأنس بمرافقته.

ودفن جثمان الطفل المغربي في مقبرة الزاوية قرب قريته إغران بإقليم شفشاون شمالي البلاد، وسط حالة حزن عربي وعالمي.

وشُيّع الطفل بحضور آلاف المغاربة، في وداع مهيب وجنازة حاشدة وسط حضور رسمي وشعبي كبيرين، بعد يومين من إخراجه من قعر بئر سحيقة سقط فيها عصر الثلاثاء قبل الماضي، واحتاجت فرق الإنقاذ إلى 5 أيام للوصول إليه في عملية ضخمة ومعقدة بسبب طبيعة التربة.

وتمكّن رجال الإنقاذ في نهاية المطاف من إخراجه في وقت متأخّر من السبت الماضي، وسط تكبيرات مئات الأشخاص الموجودين في محيط مكان سقوطه، قبل دقائق من إعلان وفاته التي خلّفت صدمة لمئات الملايين الذين تابعوا قصته لحظة بلحظة.