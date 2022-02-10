حارس بمعرض فني “شعر بالملل” فرسم بقلم حبر على لوحة بمليون دولار (شاهد)

قام حارس أمن في معرض فني فخم في روسيا عندما شعر بالملل، بتخريب لوحة فنية يتجاوز سعرها مليون دولار أمريكي.

ووضع الحارس لمسته الخاصة ورسم عيونًا بقلمه على اللوحة التي تحمل اسم (Three Figures)، وفيها 3 شخصيات بلا عيون كانت قد رسمتها (آنّا ليبورسكايا) بين عامي 1932 و1934.

وتبلغ قيمة التأمين على اللوحة 75 مليون روبل روسي (1.3 مليون دولار أمريكي)، ويبلغ سعرها نحو مليون دولار.

وعرضت اللوحة في معرض فني تجريدي في مركز بوريس يلتسين الرئاسي، حيث لفتت نظر الحارس في يوم دوامه الأول في العمل، ليرسم فوقها عيونًا باستخدام قلم حبر جاف.

وأفاد المدير التنفيذي في مركز بوريس يلتسين في بيان، بطرد الحارس الذي يعمل لشركة أمن خاصة.

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية، الخميس، إن دوافع الحارس غير معروفة لكن إدارة المركز تظن أنه خطأ عابر.

Russian painting vandalised by ‘bored’ gallery guard who drew eyes on it A security guard on his first day at work in an art gallery vandalized $1.5 million Anna Leporskaya's 'Three Figures' painting by doodling eyes and a mouth onto a bare face. pic.twitter.com/dfB0xrV2OQ — Press TV (@PressTV) February 10, 2022

وكتب الصحفي إيفان بتروف في صحيفة (الفن) “The art” أن الحبر تسرب قليلًا إلى طبقة الطلاء، ولحسن الحظ فإن الحارس رسم بالقلم من دون ضغط قويّ عليه.

ولاحظ التغيير على اللوحة أولًا اثنان من زوار المعرض، في 7 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وأثارَا الأمر مع أحد الموظفين، فأُخرِجت اللوحة من المركز وأُعيدت إلى معرض تريتياكوف في موسكو.

وتبلغ تكلفة ترميم اللوحة بعد هذا الخطأ 4600 دولار أمريكي.

وأوضحت الصحيفة أن مركز يلتسين أبلغ الشرطة بالأضرار التي لحقت باللوحة في 20 ديسمبر، لكن وزارة الشؤون الداخلية رفضت بداية توجيه اتهامات، لأن الضرر اعتُبر “صغيرا”، ثم تقدّمت وزارة الثقافة لاحقًا بشكوى إلى النيابة العامة بشأن عدم اتخاذ إجراء. وأعلنت الشرطة، الأسبوع الماضي، أنها فتحت تحقيقًا في الحادثة.

ويواجه المشتبه فيه غرامة وعقوبة بالسجن تصل إلى ثلاثة أشهر.