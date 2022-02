حارس بمعرض فني “شعر بالملل” فرسم بقلم حبر على لوحة بمليون دولار (شاهد)

قام حارس أمن في معرض فني فخم في روسيا عندما شعر بالملل، بتخريب لوحة فنية يتجاوز سعرها مليون دولار أمريكي.

ووضع الحارس لمسته الخاصة ورسم عيونًا بقلمه على اللوحة التي تحمل اسم (Three Figures)، وفيها 3 شخصيات بلا عيون كانت قد رسمتها (آنّا ليبورسكايا) بين عامي 1932 و1934.

وتبلغ قيمة التأمين على اللوحة 75 مليون روبل روسي (1.3 مليون دولار أمريكي)، ويبلغ سعرها نحو مليون دولار.

وعرضت اللوحة في معرض فني تجريدي في مركز بوريس يلتسين الرئاسي، حيث لفتت نظر الحارس في يوم دوامه الأول في العمل، ليرسم فوقها عيونًا باستخدام قلم حبر جاف.

وأفاد المدير التنفيذي في مركز بوريس يلتسين في بيان، بطرد الحارس الذي يعمل لشركة أمن خاصة.

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية، الخميس، إن دوافع الحارس غير معروفة لكن إدارة المركز تظن أنه خطأ عابر.

Russian painting vandalised by ‘bored’ gallery guard who drew eyes on it

A security guard on his first day at work in an art gallery vandalized $1.5 million Anna Leporskaya's 'Three Figures' painting by doodling eyes and a mouth onto a bare face. pic.twitter.com/dfB0xrV2OQ

— Press TV (@PressTV) February 10, 2022