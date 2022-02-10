“بسبب الإرهاق”.. فرنسية تذبح حماتها وتحاول قتل زوجها

حكمت محكمة الجنايات في بلدة بوش دو رون الفرنسية على دانييل كاريدو (66 عاما)، أمس الأربعاء، بالسجن 15 عامًا بعد اعترافها بقتل حماتها المسنّة ومحاولة قتل زوجها.

واعترفت المرأة، وفق صحيفة (لوبارزيان) الفرنسية، بتوجيه 47 طعنة لحماتها بوليت دوفوسي (85 عامًا) ثم ذبحها، وإصابة زوجها مارك (58 عامًا) بعشرات الطعنات في يونيو/ حزيران 2018 في منزل العائلة.

وشبّهت دانييل كاريدو نفسها أمام المحكمة بـ”طنجرة الضغط”، موضحة أنها قضت سنوات في رعاية حماتها المقعدة وزوجها المضطرب نفسيًّا، وقالت “رأيت نفسي أتقدم في السن وتساءلت: إلى متى سأنظف الحفاظات؟”.

ومنحت المحكمة للمتهمة تخفيف العقوبة، وفقًا لخبير في الطب النفسي بعد تشخيص حالتها بـ”الإرهاق”، واعتبرت المحامية صوفي بوت، أن الجريمة مدفوعة بالإرهاق والعنف.

وأفاد أقارب وجيران المتهمة أمام محكمة الجنايات أن زوجها يعاني من اضطراب ثنائي القطب ومتلازمة كورساكوف، وهو خلل دماغي ناتج عن سنوات من إدمان الكحول.

وقال ابن المتهمة للمحكمة إنه “كان من الصعب إيداع والده دار مسنين لأن حالته كانت معقدة، وإنه كان يرمي حفاظاته في كل مكان، لكن لم تكن حالته تستدعي مستشفى للأمراض العقلية”.

وذهبت محامية دانييل كاريدو، التي دخلت السجن منذ 3 سنوات، إلى أنها “امرأة رائعة نالت احترام كل من رأوا أنها كانت تضحي بنفسها من أجل الآخرين”.

وأشارت النيابة العامة إلى “غموض المتهمة التي تمسكت بوعدها لحماتها بعدم وضعها في دار للمسنين”، فيما اعتبرت المحامية أنها “ضحّت بنفسها من أجل زوج مدمن على الكحول وحماة مستبدة”.