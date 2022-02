اليوم العالمي للحجاب.. دعوة مفتوحة لنساء العالم لارتدائه دعما للتسامح الديني (فيديو)

تحتفل 116 دولة باليوم العالمي للحجاب الذي يهدف إلى رفع الوعي بشأنه وتعزيز التسامح الديني، بينما تعاني النساء المسلمات حول العالم أشكالا مختلفة من التمييز بسبب ارتدائه على مدار العام.

وتعرضت الفتاة الأمريكية المولودة في بنغلاديش (نظمة خان) لكثير من أشكال التمييز الذي وصل إلى درجة الركل والبصق عليها ووصفها “بالإرهابية” بسبب الحجاب، مما دفعها لإطلاق فكرة اليوم العالمي للحجاب عام 2013.

وتأمل نظمة من خلال هذا اليوم إلى نشر التسامح الديني وقبول الآخر، لذلك تدعو جميع النساء سنويا منذ نحو 10 أعوام لارتداء الحجاب في هذا اليوم في ظل تضامن واسع على مواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص يمثلون ثقافات وديانات وعرقيات مختلفة.

Women from all ethnic backgrounds and faiths are cordially invited to wear the hijab (headscarf) for a day on #WorldHijabDay, February 1st, 2022 in solidarity with Muslim girls and women around the world. Join the conversation: #DressedNotOppressed (copy/paste this post) pic.twitter.com/2GTmZfrw00 — World HijabDay (@WorldHijabDay) January 31, 2022

وقالت نظمة في تصريحات صحفية “أريد أن أدعو جميع النساء إلى حياتنا ليوم واحد فقط حتى يتمكنوا من فهم المرأة المسلمة قليلا”.

ونشرت فتاة تُدعى ديالو صورا لها خلال تجربة الحجاب وعلّقت “أريد أن أرتدي مثله طوال حياتي لا أعرف ما يُعيقني”.

I’m proud to support #WorldHijabDay 2022 in solidarity with Muslim girls and women who face discrimination for wearing hijab worldwide. I nominate all of my followers to do the same. Join the conversation #DressedNotOppressed pic.twitter.com/yC16n2bltx — Kara in space, also on earth (@KaraAJC) February 1, 2022

وعبّرت كارا عن سعادتها بالمشاركة في الحملة وقالت “فخورة بدعم اليوم العالمي للحجاب 2022 تضامنا مع الفتيات المسلمات اللاتي يواجهن التمييز بسببه في جميع أنحاء العالم”.

I’m proud to support #WorldHijabDay 2022 in solidarity with Muslim girls and women who face discrimination for wearing hijab worldwide. I nominate all of my followers to do the same. Join the conversation #DressedNotOppressed pic.twitter.com/yC16n2bltx — Kara in space, also on earth (@KaraAJC) February 1, 2022

بدوره، شارك حساب لشاب يُدعى تومي -وهو طالب بإحدى المدارس الثانوية في بريطانيا- في دعوة نظمة، وكتب علي تويتر “فخور بدعم اليوم العالمي للحجاب 2022″، ودعا الجميع للمشاركة.

وغرد النائب عن حزب العمال بمجلس العموم البريطاني أفضل خان بصورة له للمطالبة بالكف عن مضايقة المسلمات.

وفي السياق، رأت رئيسة لجنة الصداقة البرلمانية في كندا سلمى زاهد أنه “من المهم تثقيف أصدقائنا وأفراد عائلاتنا وجيراننا حول الحجاب”.

وقالت “هذه هي الطريقة التي سنتعرف بها على بعضنا ونتغلب على هذه الاختلافات ونبني جسور التواصل”.

It is World Hijab Day. It's a day of education, and of solidarity with women and girls that choose to wear the hijab every day. Today, let us stand with all those that have had to face losing their jobs, or been subjected to Islamophobia, because the hijab was their choice. pic.twitter.com/3lwHsFRfxC — Salma Zahid (@SalmaZahid15) February 1, 2022

وتنتشر مبادرة اليوم العالمي للحجاب عبر 70 سفيرة لها في أكثر من 45 دولة. وتشارك نساء من مختلف الجنسيات في إحياء الحدث.