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اليوم العالمي للحجاب.. دعوة مفتوحة لنساء العالم لارتدائه دعما للتسامح الديني (فيديو)

العام العاشر علي انطلاق مبادرة اليوم العالمي للحجاب لنشر التسامح الديني (تويتر)
1/2/2022

تحتفل 116 دولة باليوم العالمي للحجاب الذي يهدف إلى رفع الوعي بشأنه وتعزيز التسامح الديني، بينما تعاني النساء المسلمات حول العالم أشكالا مختلفة من التمييز بسبب ارتدائه على مدار العام.

وتعرضت الفتاة الأمريكية المولودة في بنغلاديش (نظمة خان) لكثير من أشكال التمييز الذي وصل إلى درجة الركل والبصق عليها ووصفها “بالإرهابية” بسبب الحجاب، مما دفعها لإطلاق فكرة اليوم العالمي للحجاب عام 2013.

وتأمل نظمة من خلال هذا اليوم إلى نشر التسامح الديني وقبول الآخر، لذلك تدعو جميع النساء سنويا منذ نحو 10 أعوام لارتداء الحجاب في هذا اليوم في ظل تضامن واسع على مواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص يمثلون ثقافات وديانات وعرقيات مختلفة.

وقالت نظمة في تصريحات صحفية “أريد أن أدعو جميع النساء إلى حياتنا ليوم واحد فقط حتى يتمكنوا من فهم المرأة المسلمة قليلا”.

ونشرت فتاة تُدعى ديالو صورا لها خلال تجربة الحجاب وعلّقت “أريد أن أرتدي مثله طوال حياتي لا أعرف ما يُعيقني”.

وعبّرت كارا عن سعادتها بالمشاركة في الحملة وقالت “فخورة بدعم اليوم العالمي للحجاب 2022 تضامنا مع الفتيات المسلمات اللاتي يواجهن التمييز بسببه في جميع أنحاء العالم”.

بدوره، شارك حساب لشاب يُدعى تومي -وهو طالب بإحدى المدارس الثانوية في بريطانيا- في دعوة نظمة، وكتب علي تويتر “فخور بدعم اليوم العالمي للحجاب 2022″، ودعا الجميع للمشاركة.

وغرد النائب عن حزب العمال بمجلس العموم البريطاني أفضل خان بصورة له للمطالبة بالكف عن مضايقة المسلمات.

وفي السياق، رأت رئيسة لجنة الصداقة البرلمانية في كندا سلمى زاهد أنه “من المهم تثقيف أصدقائنا وأفراد عائلاتنا وجيراننا حول الحجاب”.

وقالت “هذه هي الطريقة التي سنتعرف بها على بعضنا ونتغلب على هذه الاختلافات ونبني جسور التواصل”.

وتنتشر مبادرة اليوم العالمي للحجاب عبر 70 سفيرة لها في أكثر من 45 دولة. وتشارك نساء من مختلف الجنسيات في إحياء الحدث.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع أجنبية