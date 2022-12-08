عمره مليونا عام.. أقدم حمض نووي مسجل يكشف عن عالم “غرينلاند” المفقود

اكتشف العلماء حمضًا نوويًّا لحيوانات ونباتات وميكروبات، يعود إلى قرابة مليوني عام، وهو أقدم حمض نووي مسجل على الإطلاق.

تم الاكتشاف في رواسب في أقصى نقطة من شمال غرينلاند بالدانمارك، استُخراجت من مصب مضيق بالمحيط المتجمد الشمالي، وهو ما يكشف عن عالم مذهل كان في هذا المكان القصي.

وأعلن الباحثون، أمس الأربعاء، الكشف عن أجزاء من الحمض النووي لمجموعة من الحيوانات بما في ذلك الماستودون والرنة والأرانب البرية واللاموس والإوز بالإضافة إلى نباتات من بينها أشجار الحور والبتولا والعفص وكائنات دقيقة تشمل بكتيريا وفطريات.

والحمض النووي هو مادة ذاتية التكاثر تحمل المعلومات الجينية في الكائنات الحية.

Oldest-ever DNA shows mastodons roamed Greenland 2 million years ago https://t.co/1722cIWD5A — nature (@Nature) December 7, 2022

كان يُعتقَد أن حيوان الماستودون أحد أقارب الفيلة، جاب أمريكا الشمالية والوسطى حتى انقراضه مع العديد من الثدييات الكبيرة الأخرى في العصر الجليدي قبل نحو عشرة آلاف سنة. ويظهر الاكتشاف أنه عاش في نطاق أوسع مما كان يُعتقد سابقًا.

وقال إسكي فليسليف، مدير مركز لاندبك فاونديشن جيو جينيتكس ورئيس الدراسة المنشورة في دورية نيتشر “الماستودون كان مفاجأة كبيرة. لم يُعثر عليه في غرينلاند من قبل قط. وكانت المفاجأة الكبرى هي هذا النظام البيئي الفريد لأنواع (الطقس) القطبي والمعتدل المختلطة معا دون وجود نظير في العصر الحديث”.

وأضاف فليسليف، الذي يعمل في جامعتي كمبردج وكوبنهاغن “لا أعتقد أن أحدا كان يتوقع أن تحتفظ غرينلاند بمثل هذا التنوع من النباتات والحيوانات قبل مليوني عام في وقت كان المناخ فيه مشابها جدا لما نتوقع أن نشهده في غضون سنوات قليلة بسبب الاحتباس الحراري”.

وعلى الرغم من أن الحمض النووي القديم قابل للتلف بدرجة كبيرة، فقد أظهرت الدراسة أنه في ظل الظروف المناسبة، في هذه الحالة من التربة الصقيعية، يمكن أن يعيش فترة أطول مما كان يُعتقد. وقال فليسليف إنه لن يفاجَأ الآن في حالة العثور على حمض نووي يعود إلى 4 ملايين سنة على الأقل.

استخرج الباحثون الحمض النووي من 41 عينة من الرواسب الغنية بالمواد العضوية من 5 مواقع في شبه جزيرة بيري لاند، وحددوا أكثر من 100 نوع من الحيوانات والنباتات.

واستُخرجت العينات أول مرة عام 2006، لكن الجهود السابقة للكشف عن الحمض النووي باءت بالفشل. وتطورت الطرق المستخدمة لاستخراجه منذ ذلك الحين، مما سمح في النهاية بهذا الاكتشاف الهائل.

وقال فليسليف إن الحمض النووي المجزأ لا يمكن استخدامه لإحياء الأنواع المنقرضة، كما في كتب وأفلام (جوراسيك بارك) “الحديقة الجوراسية”، ولكنه قد يكشف أسرارًا عن سبل لأن تصبح النباتات أكثر مقاومة للاحتباس الحراري.

عالم غرينلاند

يذكر أن غرينلاند هي تقسيم إداري ذاتي الحكم داخل مملكة الدنمارك وهي أكبر جزيرة في العالم، وتقع بين المحيط المتجمد الشمالي والمحيط الأطلسي، شرق أرخبيل القطب الشمالي الكندي.

ويعني اسم غرينلاند “الأرض الخضراء” وباللغة الغرينلاندية تعني “أرض الناس”، لكنها في الواقع ليست خضراء، حيث يغطي الجليد ثلاثة أرباع مساحتها وهي الصفيحة الجليدية الوحيدة الدائمة خارج القارة القطبية الجنوبية، كما أن كثافتها السكانية هي الأقل بالعالم.

في القرن الخامس عشر الميلادي توفي جميع من كانوا على الجزيرة بسبب غامض، فسره البعض بأنه هجوم من الإسكيمو، أو نتيجة مناخ قاس شديد البرودة. خلال فصل الصيف تسطع الشمس في غرينلاند 24 ساعة، لكنها تحتجب تمامًا في فصل الشتاء.

ورغم أن جزيرة غرينلاند تنتمي سياسيا إلى مملكة الدانمارك، فإنها جغرافيا جزء من قارة أمريكا الشمالية، فهي لا تبعد عن كندا أكثر من 16 كيلومترًا. وتتمتع الجزيرة بحكم ذاتي منذ عام 1979، ولديها حكومة وبرلمان خاصان بها، كما أن لها ممثلين في البرلمان الدانماركي.