حكم جديد بحق رجل ستيني اغتصب أكثر من 100 جثة.. ما القصة؟

صدر حكم جديد على رجل بريطاني ستّيني حُكم عليه بالسجن المؤبد لاعتدائه جنسيًا على أكثر من 100 جثة لنساء داخل مشارح مستشفيات، في المرحلة الأخيرة من هذه القضية “غير المسبوقة” في القضاء البريطاني.

ولم يبدُ التأثر على ديفيد فولر الذي اعترف بأفعاله، خلال إصدار محكمة في لندن حكمًا في حقه بالسجن 4 سنوات لاتهامه بممارسة الجنس مع جثث نساء وحيازة مواد إباحية تخصّ 23 ضحية بين عامي 2007 و2020.

وفي ديسمبر/كانون أول 2021، تلقى فولر (68 عامًا) حُكماً بالسجن المؤبد لارتكابه أفعالاً مماثلة على عشرات النساء المتوفيات ولقتله امرأتين شابتين عام 1987.

وفي المجموع، اعتدى فولر جنسيًا على جثث “ما لا يقل عن 101 امرأة وفتاة، مع أنّ هويات 10 من هؤلاء لم تُحدد وربما لن يتم ذلك مطلقاً”، على ما أكد المدعي العام خلال الجلسة. وفيما كانت تبلغ أصغر الضحايا 9 سنوات كانت أكبرهنّ تبلغ نحو المئة.

David Fuller has today pled guilty to murdering two women in Tunbridge Wells in 1987.

He had earlier admitted 51 further charges relating to sexual offences, including the sexual assault of females at two mortuaries. https://t.co/XTXdNqIz40https://t.co/ekUg5QMq3Q pic.twitter.com/DqUz84Trg1

— Kent Police (UK) (@kent_police) November 4, 2021