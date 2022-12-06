مقتل امرأة حامل بعد بقر بطنها لسرقة جنينها

توفيت امرأة مكسيكية حامل بعد أن هاجمها شخصان وبقرا بطنها لسرقة جنينها، على ما أعلنته السلطات، أمس الاثنين.

وقال مكتب المدعي العام في ولاية فيراكروز بشرق المكسيك في بيان، إن السلطات أوقفت منفذَي الجريمة المفترضين اللذين وُجد بحوزتهما مولود جديد.

ومثل المشتبه فيهما -وهما رجل وامرأة- أمام قاض، أمس الاثنين، بتهمة خطف امرأة وقتلها.

وقال مسؤول على صلة بالتحقيق لوكالة الأنباء الفرنسية، إن المشتبه فيهما بقرا بطن الضحية لاستخراج الجنين، لأن المهاجِمة لم تكن قادرة على إنجاب أطفال.

وجرى الإيقاع بالضحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال وعدها بتقديم ملابس لطفلها، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية عن أقارب لها، مشيرة إلى أن هذه هي الحالة الثالثة من نوعها في السنوات الأخيرة.

وقُتل أكثر من 3700 امرأة في المكسيك عام 2021، وصُنِّف حوالي 1000 من هذه الحالات على أنها جرائم قتل نساء، بحسب أرقام رسمية.