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لحظة اصطدام ترام بحافلة في إسطنبول بتركيا وإصابة العشرات (فيديو)

تركيا حادث
تسبب الحادث في إصابة العشرات (الأناضول)
6/12/2022

أصيب العشرات إثر اصطدام ترام بحافلة نقل عام في مدينة إسطنبول بتركيا.

ورصدت كاميرات المراقبة لحظة الحادث الذي وقع في منطقة “أيوب سلطان” في الجانب الأوربي من المدينة.

وتسبب الحادث في خروج الترام عن القضبان بينما اصطدمت الحافلة بسيارة أخرى.

وقالت وسائل إعلام تركية إن 30 شخصًا على الأقل أصيبوا في الحادث بينهم حالات حرجة.

وذكرت وكالة الأناضول أن طواقم الإطفاء أنقذت شخصًا كان عالقًا داخل الحافلة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام تركية