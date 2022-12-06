لحظة اصطدام ترام بحافلة في إسطنبول بتركيا وإصابة العشرات (فيديو)

أصيب العشرات إثر اصطدام ترام بحافلة نقل عام في مدينة إسطنبول بتركيا.

ورصدت كاميرات المراقبة لحظة الحادث الذي وقع في منطقة “أيوب سلطان” في الجانب الأوربي من المدينة.

وتسبب الحادث في خروج الترام عن القضبان بينما اصطدمت الحافلة بسيارة أخرى.

إصابة أكثر من 30 شخصًا في حادث اصطدام ترام بحافلة نقل عام بمدينة #إسطنبول في #تركيا pic.twitter.com/84kJeLL0p3 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 6, 2022

وقالت وسائل إعلام تركية إن 30 شخصًا على الأقل أصيبوا في الحادث بينهم حالات حرجة.

وذكرت وكالة الأناضول أن طواقم الإطفاء أنقذت شخصًا كان عالقًا داخل الحافلة.