فايزر وبيونتك ترفعان دعوى مضادة على موديرنا بسبب لقاحات كورونا

رفعت فايزر وشريكتها الألمانية بيونتك دعوى مضادة على شركة موديرنا في محكمة بوسطن الاتحادية، أمس الاثنين، بسبب براءات اختراع متعلقة بلقاحيهما المتنافسين لكوفيد-19.

وكانت موديرنا رفعت دعوى قضائية في أغسطس/ آب، على منافستها الألمانية بيونتيك، وشريكتها خلال جائحة كورونا، شركة الأدوية العملاقة فايزر متهمة إياهما بانتهاك براءات الاختراع في تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا.

وتسعى موديرنا للحصول على تعويض عن الانتهاكات المزعومة لحقوق الملكية الفكرية، لكنها لم تحدد المبلغ المطلوب.

كما رفعت موديرنا دعوى قضائية على فايزر وبيونتك في ألمانيا. وتنخرط الشركات الـ3 أيضا في نزاعات على براءات اختراع في الولايات المتحدة مع شركات أخرى بشأن اللقاحات.

وحقق لقاح فايزر نحو 26.4 مليار دولار للشركة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في الأشهر الـ9 الأولى من عام 2022، وتتوقع أن تجني 32 مليار دولار من بيع لقاحها المضاد لفيروس كورونا منذ بداية عام 2022 وحتى نهايته.

أما موديرنا، ومقرها ماساتشوستس، فقد باعت نحو 13.5 مليار دولار من لقاحها في الفترة نفسها، وفقا لإفصاحات أودعتها الشركتان لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

وكانت موديرنا وفايزر بالتعاون مع بيونتك أول من بدأ، إنتاج لقاحات ضد فيروس كورونا -بُعيد تفشي الجائحة- بتقنية الحمض الريبي النووي المرسال التي تعمل على أن تقوم الخلايا البشرية بتوليد بروتينات موجودة في الفيروس، كي يعتاد الجهاز المناعي على تعرّف هذا الفيروس وكبحه.

وكانت اللقاحات قبل ذلك ترتكز على جرعات من فيروسات أُضعف مفعولها أو أُبطل يعتاد الجسم بفضلها على التصدي للفيروس.

وكان تطوير العلاجات الذي يتطلب تجارب سريرية للتحقق من سلامتها يستغرق في الأغلب سنوات عدة.