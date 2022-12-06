عبد الحسين عبد الرضا.. غوغل يحيي الذكرى الـ83 لميلاد عملاق الكوميديا الخليجية

يحي محرك البحث العالمي غوغل، اليوم الثلاثاء، ذكرى ميلاد عملاق الكوميديا الكويتية والخليجية الفنان الراحل عبد الحسين عبد الرضا المولود في مثل هذا اليوم عام 1939.

ووضع غوغل في صدر صفحته الرئيسية صورة للممثل والمغني والكاتب المسرحي والكوميدي الكويتي الراحل، الذي يمر اليوم 83 عامًا على ميلاده.

وفي مثل هذا اليوم من عام 1939 ولد عبد الرضا في الكويت لأب يعمل بحّارًا، وهو السابع من بين أربعة عشر شقيقًا وشقيقة. وقد سافر إلى مصر وألمانيا لدراسة الطباعة قبل أن يبدأ العمل في الفن أوائل ستينيات القرن الماضي.

وجد مكانته في الكوميديا المأساوية، وسلط في تلك الكوميديا الضوء على القضايا الاجتماعية. وهو صاحب مواهب متعددة تنوعت بين التمثيل والغناء وعشق المسرح.

وعلى مدار خمسين عامًا من حياته المهنية، قدم عبد الحسين وأنتج أكثر من 30 مسرحية ومسلسلًا تلفزيونيًّا، وهو ما جعله أحد أبرز الفنانين الخليجيين والعرب.

تركز عمله في النوع السياسي والاجتماعي، وقد أسس قناة تلفزيونية ترفيهية عام 2006 تسمى Funoon TV، وكانت أول قناة باللغة العربية تركز على المواد الكوميدية.

اشتهر عبد الحسين بتعليقاته الاجتماعية الجريئة وصوته الغنائي القوي وكونه شخصية أب في الكوميديا الكويتية، لم تقدم الترفيه فحسب، بل شجعت الجمهور أيضًا على التفكير في القضايا التي تؤثر في المجتمعات العربية.

من أبرز مسلسلاته: درب الزلق، والأقدار الذي كتبه بنفسه، وقاصد خير، وسوق المقاصيص، وأبو الملايين، والحيالة. ومن أبرز مسرحياته: باي باي لندن، وبني صامت، وفرسان المناخ، وسيف العرب، وعزوبي السالمية، وعلى هامان يا فرعون.

وقد كرمته الكويت بإطلاق اسمه على أحد المسارح فيها. ورحل عبد الحسين عن عالمنا في 11 أغسطس/آب 2017 بأحد مستشفيات العاصمة البريطانية لندن بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 78 عامًا.