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سرقة دراجة عامل توصيل أثناء دخوله مسجدا للصلاة.. قصة تثير ضجة في العراق (فيديو)

جلس الشاب متحسرًا والتقط أحد المارّة المشهد لتغزو صوره وقصته منصات التواصل العراقية (فيسبوك)
6/12/2022-|آخر تحديث: 6/12/202212:16 PM (مكة المكرمة)

جلس الشاب خالص مسعود الذي يعمل في توصيل الطلبات، على الرصيف وقد ارتسمت خيبة الأمل على وجهه، بعد أن سُرقت دراجته النارية -مصدر رزقه- أثناء دخوله مسجدًا لأداء الصلاة في مدينة أربيل عاصمة كردستان العراق.

وكان مسعود قد انتهى هذا الشهر من دفع أقساط دراجته التي اشتراها ليعمل بها لصالح إحدى شركات التوصيل، وعندما خرج من المسجد بعد دقائق من أداء الصلاة فيه لم يجدها فجلس متحسرًا، والتقط أحد المارّة المشهد المؤلم لتغزو صور الشاب وقصته منصات التواصل.

وقال مسعود في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إنه يعمل في خدمة التوصيل منذ 5 أشهر، وقد سُرقت منه دراجة من قبل بعد شهر واحد من بدء العمل، وإن الدراجة التي سُرقت الآن هي الثانية وكان قد اشتراهما بالتقسيط.

قصة مسعود وصل صداها إلى مكتب رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني الذي وجّه بحل مشكلة الشاب وتوفير ما يحتاج إليه ليعود إلى عمله. وبالفعل تمكنت شرطة أربيل من القبض على السارق في أقل من 24 ساعة.

وعبر الشاب عن امتنانه لتعاطف الناس الكبير جدًّا معه في كردستان وكل العراق، فهاتفه لم يتوقف من اتصالات الخيرين الذين طلبوا عنوانه وعرضوا المساعدة إلى أن تدخل رئيس الحكومة فاستجاب لطلبه وحل مشكلته.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل