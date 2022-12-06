سرقة دراجة عامل توصيل أثناء دخوله مسجدا للصلاة.. قصة تثير ضجة في العراق (فيديو)

جلس الشاب خالص مسعود الذي يعمل في توصيل الطلبات، على الرصيف وقد ارتسمت خيبة الأمل على وجهه، بعد أن سُرقت دراجته النارية -مصدر رزقه- أثناء دخوله مسجدًا لأداء الصلاة في مدينة أربيل عاصمة كردستان العراق.

وكان مسعود قد انتهى هذا الشهر من دفع أقساط دراجته التي اشتراها ليعمل بها لصالح إحدى شركات التوصيل، وعندما خرج من المسجد بعد دقائق من أداء الصلاة فيه لم يجدها فجلس متحسرًا، والتقط أحد المارّة المشهد المؤلم لتغزو صور الشاب وقصته منصات التواصل.

في لقطة مؤلمة، يجلس الشاب خالص مسعود الذي يعمل عامل توصيل طلبات بجوار الرصيف، وقد ارتسمت خيبة الأمل على وجهه بعد أن سُرقت دراجته عقب دخوله مسجدًا لأداء الصلاة في مدينة أربيل عاصمة إقليم #كردستان شمالي #العراق. pic.twitter.com/4N9JKmXmM2 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 5, 2022

وقال مسعود في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إنه يعمل في خدمة التوصيل منذ 5 أشهر، وقد سُرقت منه دراجة من قبل بعد شهر واحد من بدء العمل، وإن الدراجة التي سُرقت الآن هي الثانية وكان قد اشتراهما بالتقسيط.

تعرّف على تفاصيل سرقة دراجة #عامل_التوصيل في #أربيل الشاب خالص مسعود لرووداو: أشكر شرطة أربيل التي ألقت القبض على المتهم في أقل من 24 ساعة pic.twitter.com/5YVs07kDEA — Rudaw عربية (@rudaw_arabic) December 5, 2022

قصة مسعود وصل صداها إلى مكتب رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني الذي وجّه بحل مشكلة الشاب وتوفير ما يحتاج إليه ليعود إلى عمله. وبالفعل تمكنت شرطة أربيل من القبض على السارق في أقل من 24 ساعة.

وعبر الشاب عن امتنانه لتعاطف الناس الكبير جدًّا معه في كردستان وكل العراق، فهاتفه لم يتوقف من اتصالات الخيرين الذين طلبوا عنوانه وعرضوا المساعدة إلى أن تدخل رئيس الحكومة فاستجاب لطلبه وحل مشكلته.