بزي بطل خارق.. الأمير هاري يهنئ أطفالا أيتاما بعيد الميلاد (فيديو)

وجّه الأمير هاري تهنئة غير عادية بأعياد الميلاد إلى الأطفال الأيتام بمؤسسة خيرية ترعاهم، وهو يرتدي زي البطل الخارق “الرجل العنكبوت”.

وتقع مؤسسة (ليتل سولدجار) أو “الجندي الصغير” في اسكتلندا، وترعى أطفالا أيتاما فقدوا أحد والديهم خلال خدمتهم العسكرية.

وفقد هاري (38 عاما) والدته الأميرة ديانا عندما كان عمره 12 عاما.

ذاق مثلهم مرارة الفقد.. #الأمير_هاري يهنئ الأطفال الأيتام بعيد الميلاد مرتديا زي الرجل العنكبوت#الجزيرة_مباشر #بريطانيا pic.twitter.com/421Z0qBfw5 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 6, 2022

وجاءت الرسالة قبل بث مسلسل وثائقي على شبكة (نتفليكس) عنه وعن زوجته ميغان ماركل، وسط تكهنات بشأن ما سيقوله الزوجان، دوق ودوقة ساسكس، عن أفراد العائلة المالكة الآخرين.

وانتقد هاري -في مقطع دعائي للمسلسل- العائلة المالكة في بريطانيا، قائلا إنها تسرّب بانتظام قصصا عن بعضها.

وأضاف في المقطع “هناك أيضا اختلاق للقصص وتلفيق”، واصفا ذلك بأنه “لعبة قذرة”.

وتنحي هاري وميغان عن واجباتهما الملكية قبل عامين، وانتقلا للعيش في كاليفورنيا.

وقالت الشبكة إن الحلقات الثلاث الأولى من المسلسل ستكون متاحة من يوم الخميس المقبل.