“كنت بصلح لأندية زى الأهلي والزمالك”.. مصري يرتق كرات القدم منذ أكثر من 50 عاما (فيديو)

في مشهد مألوف لسكان المنطقة، يعمل مصطفى محمود بمهارة في إصلاح كرات القدم ونفخها في متجره الصغير بمصر القديمة.

وقال الرجل البالغ من العمر (68 عاما) إنه يقوم بهذا العمل منذ أكثر من 50 عاما.

وعندما انتشرت الواردات الصينية الرخيصة في مصر، قرر محمود تحويل مسيرته المهنية من تصنيع الكرات إلى إصلاحها.

وأوضح محمود أنه تعاون مع عدة أندية من بينها النادي الأهلي ونادي الزمالك.

لكنه قرر مؤخرا ممارسة مهنته في متجره فقط بسبب ظروفه الصحية ليكتفي بخدمة العملاء الذين يترددون عليه.

ولعبة كرة القدم رياضة يُحبها ملايين المصريين الذين يتابعون حاليا مباريات كأس العالم بشغف.