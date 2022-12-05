كريستيانو رونالدو: تجربة كأس العالم في قطر رائعة وكل من جاء إلى هنا سيرحل سعيدا

عبّر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن إعجابه الشديد بتجربة كأس العالم FIFA قطر 2022، مؤكدًا أن كل شيء مذهل في البطولة الحالية.

وقال رونالدو في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم الاثنين “تجربة كأس العالم في قطر رائعة، وكل شيء مذهل بما في ذلك المواصلات والضيافة والملاعب والمرافق وسهولة التحرك”.

وأشاد رونالدو بقرب المسافات بين ملاعب المونديال، قائلًا “الملاعب قريبة من بعضها، إذ يمكن مشاهدة أكثر من مباراة في اليوم نفسه”.

وأشاد نجم وقائد منتخب البرتغال بالتنظيم القطري المميز لمهرجانات المشجعين بالمونديال، مضيفًا أن مهرجانات المشجعين منظمة بصورة مثالية، كما أن الطقس مناسب جدًّا.

وفي ختام حديثه، أكد رونالدو أنها تجربة رائعة، موضحًا “أي شخص جاء إلى هنا سيرحل وهو في غاية السعادة”.