عرض أزياء لدار ديور الفرنسية أمام أهرام الجيزة لأول مرة في مصر (فيديو)

قدمت دار “ديور” مجموعتها لخريف 2023 عند أهرام الجيزة قرب القاهرة، في أول عرض لدار الأزياء الفرنسية الراقية في مصر.

وسار عارضو الأزياء، ليل السبت، بملابس المجموعة الجديدة أمام المعلم التاريخي في الموقع الأثري الشهير الذي أضيء خصيصًا للعرض.

وهذا العرض الثاني لدار أزياء أوربية هذا العام في معلم أثري مصري، ففي أكتوبر/تشرين الأول، قدّم مصمم الأزياء الإيطالي ستيفانو ريتشي مجموعته في معبد حتشبسوت الأثري في الأقصر جنوب مصر.

واستضاف مجمع أهرام الجيزة في السنوات الأخيرة حفلات موسيقية ومعارض للفن المعاصر، في ظل سعي مصر إلى إعادة استقطاب السياح إلى البلاد بعد تراجع أعداد الزائرين في السنوات الأخيرة.