انتحر “بتوصية من طبيبه النفسي”.. شاب مصري يكتب وصيته في منشور على فيسبوك ثم ينتحر (فيديو)

عمّ الحزن مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشر شاب وصيته إثر تدهور حالته النفسية، قبل أن يعلن انتحاره بقفزة من أعلى مبنى بمنطقة ميامي في محافظة الإسكندرية شمالي مصر.

وقال سامح محمد في وصيته على فيسبوك “ادعوا لي ربنا يسامحني لم أعد قادرًا على التحمل.. أطمع في مغفرة ربنا ثم في دعائكم وشفاعتكم لي.. يا رب أنا حاولت التحمل لآخر لحظة ممكنة وأنت عليم بهذا الأمر فاغفر لي فأنا عبدك الضعيف”.

وطلب الشاب من الجميع السماح قائلًا في رسالته الحزينة “أي شخص أغضبته أو قصرت معاه فليسامحني ويدع لي”، موصيًا الجميع بحضور جنازته والدعاء له يوميًا والتصدق على روحه “ولو كل شهر بشِق تمرة”.

واتهم الشاب طبيبين نفسيين بتشجيعه على الانتحار، وقال “أسامح كل الناس ما عدا شخصين دمروا حياتي بكل ما تحمله الكلمة من معنى وظلموني.. يوجد طبيب نفسي يحكم على الناس دون أن يسمع لهم ولا يراهم.. حتى قال لي لو أردت أن تموت، فاذهب ومُت”.

يشار إلى أن سامح له دورات تدريبية عدة في البحث العلمي على مواقع تعليمية، أوصى بنشرها بعد وفاته، كما أوصى بالتبرع بأعضائه.

وقالت الأجهزة الأمنية في مصر إنها تلقت إخطارًا من مستشفى شرق مدينة الإسكندرية بوفاة شاب فور وصوله بعد سقوطه من أعلى بمنطقة ميامي.

ووفقًا للصحف المحلية، فقد وصل سامح إلى المستشفى مصابًا بكسور عدة، ثم نُقلت الجثة للمشرحة بكوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة المصرية.