أنقذته واستسلمت للبكاء.. شرطية تثني رجلا عن الانتحار من أعلى جسر في عمّان (فيديو)

أنقذت شرطية حياة رجل حاول إلقاء نفسه من أعلى جسر في العاصمة الأردنية عمّان، أمس الأحد.

وقامت الشرطية علا الجالودي بمحاولات حثيثة لإقناع الرجل بالعدول عن إنهاء حياته.

وأقنعت شرطية المرور الرجل بعد إصرار بالنظر إليها ثم بادرت بالحديث إليه، في حين التقط أحد المارة مقطع فيديو للواقعة.

وأظهر الفيديو تدخّل بعض المارة، الذين حاولوا بدورهم إقناع الرجل بعدم الإقدام على الانتحار.

وأثنى المارة على الشرطية التي نجحت في مهمتها قبل أن تستسلم للبكاء من هول الحدث، بعد أن سلّمت الرجل إلى أفراد الشرطة.

وكرّم مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة الملازم علا الجالودي، اليوم الاثنين، على دورها الإنساني.

وقال بيان لمدير الأمن العام “العمل ليس بغريب على نشامى ونشميات الأمن العام الذين يستندون لرسالة الأمن ومبادئها النبيلة القائمة على خدمة المواطنين وتعزيز أمنهم وحماية أرواحهم”.

وقالت علا الجالودي لإذاعة الأمن العام، إن حسها الأمني أشعرها بأن الرجل كان ينوي تعريض نفسه للخطر حيث كانت تؤدي وظيفتها بتنظيم المرور.

وأضافت أن الخبرة العملية بالتعامل مع مختلف الظروف مكنتها من التعامل مع الحالة، وأفادت بأنها قامت بجلب انتباه الرجل وإشغال ذهنه والاقتراب منه إلى حين وصول باقي أفراد الشرطة.

وأوضحت أن التفاوض مع الرجل استمر 10 دقائق قبل وصول باقي أفراد الشرطة الذين تمكنوا وهي معهم من الإمساك بالرجل في اللحظات الأخيرة قبل إلقاء نفسه.