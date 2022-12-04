وفاة الإعلامي المصري مفيد فوزي عن عمر 89 عاما

توفي الكاتب الصحفي والإعلامي المصري مفيد فوزي، صباح اليوم الأحد، عن عمر 89 عاما بعد صراع مع المرض.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن فوزي أصيب بوعكة صحية خلال الأيام الماضية، ونُقل إلى أحد المستشفيات حيث كان يعاني تعبا شديدا دخل على إثره العناية المركزة.

وكان فوزي قد تعرّض لكسر في مفصل بالذراع الأيمن منذ أشهر، وكان يتلقى العلاج في منزله، وكانت ابنته الكاتبة حنان مفيد فوزي تقوم برعايته.

وقالت ابنته في تدوينة على فيسبوك “بابا سافر السما عند ربنا، صلاة الجنازة على روحه الطيبة اليوم الأحد الساعة 12 ظهرا في كنيسة المرعشلي بالزمالك، والعزاء غدا الاثنين الساعة السادسة في قاعة الكنيسة”.

ووُلِد فوزي في 19 يونيو/حزيران عام 1933 بمحافظة بني سويف، وتخرّج في كلية الآداب بجامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية عام 1959.

وعُرف في الصحافة والتلفزيون بتحقيقاته المتنوعة وحواراته، ويُعَد أول من قدّم فكرة “تلفزة الصحافة”، وعمل في مجلتَي الإذاعة وروز اليوسف، وصحف: أخبار اليوم والمصري اليوم والعالم اليوم.

وتولى مفيد فوزي منصب رئيس تحرير مجلة (صباح الخير) لمدة 8 سنوات، وله مؤلفات عديدة منها “كندا حلم المهاجرين”، و”جواز سفر إنسان”، و”رومانسيات في زمن الجفاف”.