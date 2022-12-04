حنين زايد: قطر جعلت من ذوي الاحتياجات الخاصة مشاركين في كأس العالم وليس مشجعين فقط (فيديو)

قالت الشابة المصرية حنين زايد، من ذوي الاحتياجات الخاصة، إن قطر أبرزت بشكل كبير دور ذوي الاحتياجات الخاصة في بطولة كأس العالم 2022، من بينهم غانم المفتاح الذي قدّم رسالة واضحة ومؤثرة خلال حفل الافتتاح في استاد البيت.

ورأت حنين أن غانم أوضح للعالم أنه “حتى ذوو الاحتياجات الخاصة لهم دور كبير في فعاليات كأس العالم، وليس الأشخاص العاديين فقط”.

وأثنت الشابة -التي حلت ضيفة على برنامج المسائية على الجزيرة مباشر أمس السبت- على هذه اللفتة ووصفتها بأنها ممتازة، وقالت “قطر لم تجعل من ذوي الاحتياجات الخاصة مشجعين فقط في كأس العالم، بل مساهمين فيه أيضًا”.

وكان الشاب القطري غانم المفتاح -الذي ظهر مع الممثل العالمي مورغان فريمان- قد لفت الأنظار أيضًا في الافتتاح المبهر لحفل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.

وبعد الظهور المميز في حفل افتتاح المونديال، توالت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد ألهمت قصة الشاب القطري في تجاوز الصعاب الكثيرين، واعتبروه مثالًا على تحدي ظروف الإعاقة حيث وُلِد بنصف جسد.

PHOTOS: Scenes From World Cup Opening Ceremony The World Cup started on Sunday with an opening ceremony featuring American actor Morgan Freeman, Qatari YouTuber Ghanim al-Muftah, and Qatari singer Dana al-Fardan. pic.twitter.com/JF0SMT8PYp — Punch Newspapers (@MobilePunch) November 20, 2022

وقالت حنين إن الملاعب المونديالية تتوافر بها أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وغرف حسّية عازلة للصوت بعيدة عن الضوضاء مخصصة للمصابين بالتوحد لمتابعة المباريات.

وإلى جانب غرف المساعدة الحسّية في الملاعب، وأخرى متنقلة في الوجهات الترفيهية للجماهير، يشهد مونديال قطر عددًا من الخدمات غير المسبوقة للمشجعين من ذوي الإعاقة، بما في ذلك التعليق الوصفي السمعي باللغة العربية في جميع المباريات.

ويُعَد (كأس العالم فيفا قطر 2022) النسخة الأكثر إتاحة في تاريخ البطولة، حيث جُهزت الملاعب المونديالية الثمانية بمرافق وخدمات خاصة تلبي مختلف احتياجات ذوي الإعاقة.

الغرف الحسية في قطر ٢٠٢٢™ 🇶🇦 تخلق تجارب لا تُنسى – توفر غرف حسية للجماهير مع متطلبات الوصول في ثلاث ملاعب من قطر ٢٠٢٢

– كما تتوفر مساحات مماثلة في الكورنيش في الدوحة وفي مهرجان FIFA للمشجعين

– امتيازات تتوفر للمرة الأولى للجماهير من ذوي الاحتياجات الخاصة تفاصيل ✍👇 — FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) December 3, 2022

وقالت حنين “التجربة رائعة، وقطر قدّمت العديد من التسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة من مناطق تشجيع ووسائل مواصلات”.

وتحدثت الشابة عن الممرات الخاصة في محطات المترو للكراسي المتحركة وأصحاب العصا البيضاء، وأوضحت أن هذه الممرات تتوافر بها خطوط بارزة تساعد على الإرشاد.

وأوضحت أنه بمجرد دخول أحد ذوي الاحتياجات الخاصة للمحطات، يحصل على مساعدة أحد الموظفين الذي ينتظره عند المدخل لمساعدته في شراء التذاكر ثم يرافقه حتى دخوله القطار.

وتوفر شركة مترو الدوحة في كأس العالم قطر 2022 مرافقين لذوي الاحتياجات الخاصة، قد يرافقون الركاب من هذه الفئة طيلة رحلتهم إذا لزم الأمر.