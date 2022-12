حنين زايد: قطر جعلت من ذوي الاحتياجات الخاصة مشاركين في كأس العالم وليس مشجعين فقط (فيديو)

قالت الشابة المصرية حنين زايد، من ذوي الاحتياجات الخاصة، إن قطر أبرزت بشكل كبير دور ذوي الاحتياجات الخاصة في بطولة كأس العالم 2022، من بينهم غانم المفتاح الذي قدّم رسالة واضحة ومؤثرة خلال حفل الافتتاح في استاد البيت.

ورأت حنين أن غانم أوضح للعالم أنه “حتى ذوو الاحتياجات الخاصة لهم دور كبير في فعاليات كأس العالم، وليس الأشخاص العاديين فقط”.

وأثنت الشابة -التي حلت ضيفة على برنامج المسائية على الجزيرة مباشر أمس السبت- على هذه اللفتة ووصفتها بأنها ممتازة، وقالت “قطر لم تجعل من ذوي الاحتياجات الخاصة مشجعين فقط في كأس العالم، بل مساهمين فيه أيضًا”.

وكان الشاب القطري غانم المفتاح -الذي ظهر مع الممثل العالمي مورغان فريمان- قد لفت الأنظار أيضًا في الافتتاح المبهر لحفل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.

وبعد الظهور المميز في حفل افتتاح المونديال، توالت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد ألهمت قصة الشاب القطري في تجاوز الصعاب الكثيرين، واعتبروه مثالًا على تحدي ظروف الإعاقة حيث وُلِد بنصف جسد.

PHOTOS: Scenes From World Cup Opening Ceremony

The World Cup started on Sunday with an opening ceremony featuring American actor Morgan Freeman, Qatari YouTuber Ghanim al-Muftah, and Qatari singer Dana al-Fardan. pic.twitter.com/JF0SMT8PYp

— Punch Newspapers (@MobilePunch) November 20, 2022