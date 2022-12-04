رسامة مصرية تروي تجربة عرض لوحاتها على هامش مونديال قطر (فيديو)

تعرض الرسامة المصرية إسراء وجيه -إلى جانب فنانين آخرين- لوحاتها على هامش (كأس العالم فيفا قطر 2022) الذي حرص منظموه على التنويع في الفعاليات لإمتاع الجماهير العالمية.

وقد بدأت فكرة رسومها مع اقتراب موعد المونديال، وأضافت عليها لمسة خليجية كون دولة قطر هي التي تحتضن النسخة الجارية من كأس العالم.

وجسدت إسراء ذلك في لوحة المحار مع كرة القدم التي تعكس جزءًا كبيرًا من الثقافة القطرية، وعرضت لوحة أخرى لملعب البيت المصمَّم على شكل خيمة تعبّر عن الموروث العربي.

ورسمت لوحة أخرى للأبراج وكأس العالم، عبّرت فيها عن حجم الإنشاءات والتطورات التي حققتها دولة قطر، ولوحة عن تميمة المونديال “لعيب”.

وقالت الرسامة المصرية للجزيرة مباشر، إن دولة قطر تشجع الفنانين والرسامين لإظهار مواهبهم، وخصصت لهم أماكن عدة لعرض أعمالهم على هامش المونديال.

وتعرض إسراء وفنانون آخرون لوحاتهم في سوق واقف والوكرة ومشيرب وكتارا وأيضًا في (آرت أكاديمي) والبازار، حتى تتمكن جماهير المونديال من الاستمتاع بالأعمال الفنية.

وقالت إن الأعمال تلقى إقبالًا واسعًا من محبي الفن والمهتمين به الذين عبّروا عن إعجابهم بالأفكار المعروضة.

وأشارت إسراء وجيه إلى انبهار الجماهير الأجنبية بالفن الذي يعكس الثقافة العربية والإسلامية، وأوضحت أن بعضهم أتيحت لهم الفرصة للمرة الأولى للقاء فنانين عرب والتعرف على أعمالهم.

وقالت إنها وباقي الفنانين تلقوا دعمًا كبيرًا من الفنانين القطريين الذين أثنوا على أعمالهم وساعدوهم في بعض أفكارهم.

وأشادت إسراء وجيه بالفنانين القطريين وبأعمالهم التي تعرفت عليها للمرة الأولى، ورأت أنها تعكس ثقافة البلد بشكل جميل.

وأفادت بأن اللوحات قد تأخذ من 3 أيام إلى أسبوع، وأنه لا يمكن تعديلها بعد رسمها، بينما يضع الرسام الفكرة والتصور ويباشر العمل.

وقالت إنها استوحت أفكارًا جديدة من حضورها فعاليات كأس العالم قطر 2022، وأوضحت أنها تفكر في تجسيد انبهار الجماهير بالتنظيم الذي سهرت عليه دولة قطر في إحدى لوحاتها.