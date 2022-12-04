أثنى على أسلوبها الناشطون.. معلمّة عراقية تساعد تلميذها للتغلب على الخوف من الكتابة (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من مدرسة في العراق، يُظهر معلمة وهي تساعد تلميذًا على تجاوز خوفه من الكتابة.

وعرف الفيديو انتشارًا واسعًا بين الناشطين الذين أثنوا على سلوك المعلمة ندى الركابي، وطريقة تعاملها مع التلميذ بصبر وهدوء في تجربة إنسانية تكشف عن معان جميلة.

وظهر الطفل في بداية الفيديو وهو يبكي من شدة الارتباك والخوف من الكتابة على السبورة في الفصل أمام زملائه.

وبينما كان الطفل يردد باكيًا “لا أعرف” ظلت المعلمة تردد بثقة مظهرة دعمها لتلميذها: “والله تعرف لا تبكي، والله أنت شاطر”.

وشجّعت المعلمة التلميذ أمام زملائه في الفصل عندما طلبت منه في يوم آخر أن يريها كتابته على الدفتر، بعد أن ساعدته على التخلص من خوفه.

وأشادت الركابي بالتلميذ أمام داخل الفصل الدراسي، مؤكدة أن كتابته جيدة، وحثت بقية التلاميذ على التصفيق له.

وشكر عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المعلمة على طريقتها وأسلوبها في التدريس، فيما أظهر مقطع آخر التلاميذ وهم يوجهون كلمة حب لها.