بصورة من “كوكبة النحات”.. وكالة ناسا تكرم الراحل بيليه بطريقة خاصة (فيديو)

كرّمت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أسطورة كرة القدم الراحل البرازيلي بيليه بطريقة خاصة ومبتكرة.

ونشرت الوكالة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمجرة حلزونية بألوان علم البرازيل الأصفر والأخضر والأزرق.

وعلّقت الوكالة على الصورة بالقول “ننعى الأسطورة بيليه المعروف لدى الكثيرين في العالم باسم ملك اللعبة الجميلة”.

وأفادت ناسا بأن الصورة لمجرة حلزونية في كوكبة النحات تُظهر ألوان البرازيل.

We mark the passing of the legendary Pelé, known to many as the king of the "beautiful game." This image of a spiral galaxy in the constellation Sculptor shows the colors of Brazil. pic.twitter.com/sOYfKdTeAJ — NASA (@NASA) December 29, 2022

وفارق أسطورة كرة القدم البرازيلي الحياة الخميس، عن 82 عامًا بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية نتيجة السرطان.

ونقل بيليه إلى مستشفى ألبرت أينشتاين، في ساو باولو، أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي “لإعادة تقييم مساره العلاجي من مرض السرطان”، حسب بيان للمستشفى ذلك الوقت.

وقال تقرير طبي إن “بيليه توفي بسبب فشل أعضاء في جسده عن القيام بوظائفها بسبب سرطان القولون”.

وتلقى بيليه رعاية طبية منذ استئصال ورم في القولون في سبتمبر/أيلول من العام الماضي.

كما واجه صعوبة في المشي دون مساعدة منذ جراحة غير ناجحة في الفخذ في 2012، وفي فبراير/شباط 2020، قال ابنه إدينيو إن حالة بيليه الجسدية الضعيفة أصابته بالاكتئاب.

A inspiração e o amor marcaram a jornada de Rei Pelé, que faleceu no dia de hoje. Amor, amor e amor, para sempre.

.

Inspiration and love marked the journey of King Pelé, who peacefully passed away today. Love, love and love, forever. pic.twitter.com/CP9syIdL3i — Pelé (@Pele) December 29, 2022

وبيليه هو اللاعب الوحيد الذي فاز بكأس العالم 3 مرات، واختاره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) “لاعب القرن”.

كما اختارت اللجنة الأولمبية الدولية بيليه “رياضي القرن”، بينما أطلقت عليه حكومة البرازيل لقب “الكنز الوطني”.

وانضم بيليه إلى سانتوس عام 1956، وحوّل النادي الساحلي الصغير إلى أحد أشهر الأسماء في كرة القدم.

وبالإضافة إلى مجموعة من الألقاب الإقليمية والمحلية، فاز بكأس ليبرتادوريس، المعادل لدوري أبطال أوربا مرتين، ومثلهما في كأس إنتركونتيننتال التي كانت بطولة سنوية بين أفضل الفرق في أوربا وأمريكا الجنوبية.

وكانت المرة الأولى التي يفوز فيها بيليه بلقب كأس العالم في سن 17 عامًا في السويد عام 1958، والثانية في تشيلي بعد 4 سنوات على الرغم من أنه غاب عن معظم البطولة بسبب الإصابة.

وكانت المرة الثالثة في المكسيك في 1970، عندما قاد ما يعد أحد أعظم الفرق التي لعبت كرة القدم على الإطلاق.

واعتزل بيليه اللعب مع سانتوس في 1974 لكن بعد عام عاد بشكل مفاجئ للانضمام إلى نيويورك كوزموس في دوري أمريكا الشمالية الوليد وقتها.

وسجل بيليه 1283 هدفًا خلال مسيرته مع كرة القدم التي استمرت 21 عامًا.