بصورة من “كوكبة النحات”.. وكالة ناسا تكرم الراحل بيليه بطريقة خاصة (فيديو)

كرّمت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أسطورة كرة القدم الراحل البرازيلي بيليه بطريقة خاصة ومبتكرة.

ونشرت الوكالة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمجرة حلزونية بألوان علم البرازيل الأصفر والأخضر والأزرق.

وعلّقت الوكالة على الصورة بالقول “ننعى الأسطورة بيليه المعروف لدى الكثيرين في العالم باسم ملك اللعبة الجميلة”.

وأفادت ناسا بأن الصورة لمجرة حلزونية في كوكبة النحات تُظهر ألوان البرازيل.

