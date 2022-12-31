حصاد عام 2022: تعرّف على أبرز الشخصيات التي رحلت عن عالمنا (صور)

خسر العالم خلال عام 2022 عددا من رموزه في السياسة والعلوم والدين والفن والإعلام والاقتصاد والرياضة.

ففي 2022، رحل العلّامة الشيخ يوسف القرضاوي والزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة والملكة إليزابيث الثانية وميخائيل غورباتشيف وجان لوك غودار وشينزو أبي والبابا الفخري للفاتيكان بنديكتوس السادس عشر.

وفي ما يلي موجز عن أبرز الراحلين في العالم سنة 2022:

يناير/كانون الثاني

الممثل الأمريكي سيدني بواتييه (94 عاما) أول أسود ينال جائزة أوسكار في 1964 عن دوره في فيلم “ليليز أوف ذي فيلد”

فبراير/شباط

لوك مونتانييه (89 عاما) حائز جائزة نوبل الطب لاكتشافه فيروس الإيدز الذي أثارت مواقفه لاحقا جدلا في الأوساط العلمية.

نهاية مأساوية.. ألم عربي وصدمة كبيرة بعد وفاة الطفل المغربي ريان الذي أخرجته فرق الإنقاذ من البئر التي سقط فيها في ضواحي شفشاون شمالي المغرب.

مارس/آذار

الممثل الأمريكي وليام هورت (71 عاما) حائز جائزة أوسكار عن دوره في “كيس أوف ذي سبايدر ومان”.

وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة بين 1997 و2001 مادلين أولبرايت (84 عاما).

أبريل/نيسان

السياسي الروسي القومي المتشدد فلاديمير غيرينوفسكي (75 عاما).

مايو/أيار

استشهدت الزميلة شيرين أبو عاقلة (51 عاما) في 11 مايو برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، حيث أظهر تسجيل فيديو للواقعة أنها كانت ترتدي خوذة وسترة واقية كُتب عليها بوضوح كلمة “صحافة” باللغة الإنجليزية.

رحيل الشاعر العراقي مظفر النواب (88 عاما) بعد أن عاش جل عمره بين مقارعة الاستبداد وضياع المنافي.

الإمارات تعلن وفاة رئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

يوليو/تموز

رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي (67 عاما) الذي اغتيل خلال تجمّع انتخابي.

زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري (71 عاما) الذي خلف أسامة بن لادن على رأس التنظيم وقُتل في هجوم أمريكي نُفذ بواسطة طائرة مسيّرة في العاصمة الأفغانية كابل.

أغسطس/آب

الزعيم السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشيف (91 عاما) الذي أسهم عن غير قصد في انهيار الاتحاد السوفيتي.

سبتمبر/أيلول

عن عمر ناهز 96 عاما، توفي العلّامة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي المؤسس والرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في العاصمة القطرية الدوحة، وللقرضاوي ما يزيد على 170 مؤلفا تشمل كتبا ورسائل، وله كثير من الفتاوى والعديد من حلقات البرامج الدينية منها التسجيلية والحية.

المخرج المصري علي عبد الخالق (78 عاما).

الملكة إليزابيث الثانية (96 عاما).

الفنان الحسين الميلودي (77 عاما) أحد الوجوه البارزة في فن الرسم المغربي المعاصر.

الممثلة الجزائرية فريدة صابونجي أحد الوجوه البارزة في المسرح والتلفزيون منذ خمسينيات القرن الماضي.

الممثل المصري هشام سليم (64 عاما) أحد الوجوه البارزة في المسرح والتلفزيون.

الروائية البريطانية هيلاري مانتل (70 عاما) حائزة جائزة بوكر مرتين.

عازف الساكسوفون الأمريكي فاريل ساندرز (81 عاما) الذي يُعَد أحد كبار نجوم الجاز على الصعيد العالمي.

أكتوبر/تشرين الأول

الممثل البريطاني روبي كولتراين (72 عاما) المعروف عالميا بدور “هاغريد” في أفلام هاري بوتر.

الروائي والمترجم المصري بهاء طاهر (87 عاما).

نوفمبر/تشرين الثاني

هيبي دي بونافيني (93 عاما) الناطقة باسم “أمهات بلاسا دي مايو” اللواتي اعتصمن دونما كلل احتجاجا على النظام الديكتاتوري في الأرجنتين للمطالبة بمعرفة مصير أبنائهن “المفقودين”.

جيانغ زيمين (96 عاما) رئيس الصين بين العامين 1993 و2003 والأمين العام للحزب الشيوعي بين 1989 و2002. رافق تحوّل الصين إلى قوة اقتصادية عظمى على الصعيد العالمي.

وفاة إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين عن عمر ناهز 85 عاما في العاصمة البريطانية لندن التي أمضى فيها الـ40 عاما الأخيرة من عمره.

ديسمبر/كانون الأول

الكاتب الفرنسي دومينيك لابيير (91 عاما) الذي باع عشرات ملايين الكتب.

وفاة الإعلامي المصري مفيد فوزي الذي اشتهر بإثارة الجدل في مواقفه وأسلوبه.

وفاة نقيب المهندسين الأردنيين السابق ليث شبيلات عن عمر ناهز 80 عاما متأثرا بنوبة قلبية وهو معارض سياسي من التيار الإسلامي، ونجل رئيس الديوان الملكي الأسبق فرحان شبيلات.

وفاة لاعب كرة القدم الإنجليزي جورج كوهين (83 عاما) الذي سيُخلده التاريخ إلى الأبد لأنه كان في فريق إنجلترا الذي فاز بكأس العالم عام 1966، وهي المرة الوحيدة التي فازت فيها إنجلترا باللقب.

البابا الفخري للفاتيكان بنديكتوس السادس عشر.