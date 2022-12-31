تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر 31 ديسمبر/كانون الأول 2022

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم قناة الجزيرة مباشر اليوم السبت 31 ديسمبر/كانون الأول 2022.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

طرابلس – ليبيا

11:30 بتوقيت الدوحة

ملتقى “العدالة الانتقالية طريق المصالحة الوطنية” ينظمه حراك العدالة الوطنية.

برلين – ألمانيا

12:00 بتوقيت الدوحة

خطاب للمستشار الألماني “أولاف شولتس”.

بيجين – الصين

13:50 بتوقيت الدوحة

خطاب الرئيس الصيني بمناسبة العام الجديد.

أوكلاند – نيوزيلندا

13:50 بتوقيت الدوحة

احتفال نيوزيلندا بالعام الجديد 2023.

إدلب – سوريا

14:00 بتوقيت الدوحة

افتتاح مجمع سكني في منطقة كللي بريف إدلب.

سيدني – أستراليا

15:50 بتوقيت الدوحة

ألعاب النارية احتفالا بالعام الجديد.

إسطنبول – تركيا

16:00 بتوقيت الدوحة

وقفة تضامنية مع اللاجئين السوريين.

غزة – فلسطين

16:00 بتوقيت الدوحة

مهرجان إحياء الذكرى الـ54 لانطلاقة حركة فتح.

بيونغ يانغ – كوريا الشمالية

16:45 بتوقيت الدوحة

احتفالات بالعام الجديد بعرض للألعاب النارية.

بانكوك – دبي – لندن – طوكيو – نيويورك – هونغ كونغ – بيجين – تايوان

18:30 بتوقيت الدوحة

احتفالات رأس السنة من عدة مدن حول العالم.

نابلس – فلسطين

19:00 بتوقيت الدوحة

بيت عزاء الشهيد عمار مفلح الذي استشهد برصاص الاحتلال.

بانكوك – تايلاند

19:45 بتوقيت الدوحة

احتفالات بالعام الجديد.

باريس – فرنسا

22:00 بتوقيت الدوحة

كلمة للرئيس الفرنسي بمناسبة العام الجديد.

كييف – أوكرانيا

23:30 بتوقيت الدوحة

متابعة أجواء رأس السنة الجديدة من ساحة كييف المركزية.