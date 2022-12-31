تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر 31 ديسمبر/كانون الأول 2022
ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم قناة الجزيرة مباشر اليوم السبت 31 ديسمبر/كانون الأول 2022.
تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.
طرابلس – ليبيا
11:30 بتوقيت الدوحة
ملتقى “العدالة الانتقالية طريق المصالحة الوطنية” ينظمه حراك العدالة الوطنية.
برلين – ألمانيا
12:00 بتوقيت الدوحة
خطاب للمستشار الألماني “أولاف شولتس”.
بيجين – الصين
13:50 بتوقيت الدوحة
خطاب الرئيس الصيني بمناسبة العام الجديد.
أوكلاند – نيوزيلندا
13:50 بتوقيت الدوحة
احتفال نيوزيلندا بالعام الجديد 2023.
إدلب – سوريا
14:00 بتوقيت الدوحة
افتتاح مجمع سكني في منطقة كللي بريف إدلب.
سيدني – أستراليا
15:50 بتوقيت الدوحة
ألعاب النارية احتفالا بالعام الجديد.
إسطنبول – تركيا
16:00 بتوقيت الدوحة
وقفة تضامنية مع اللاجئين السوريين.
غزة – فلسطين
16:00 بتوقيت الدوحة
مهرجان إحياء الذكرى الـ54 لانطلاقة حركة فتح.
بيونغ يانغ – كوريا الشمالية
16:45 بتوقيت الدوحة
احتفالات بالعام الجديد بعرض للألعاب النارية.
بانكوك – دبي – لندن – طوكيو – نيويورك – هونغ كونغ – بيجين – تايوان
18:30 بتوقيت الدوحة
احتفالات رأس السنة من عدة مدن حول العالم.
نابلس – فلسطين
19:00 بتوقيت الدوحة
بيت عزاء الشهيد عمار مفلح الذي استشهد برصاص الاحتلال.
بانكوك – تايلاند
19:45 بتوقيت الدوحة
احتفالات بالعام الجديد.
باريس – فرنسا
22:00 بتوقيت الدوحة
كلمة للرئيس الفرنسي بمناسبة العام الجديد.
كييف – أوكرانيا
23:30 بتوقيت الدوحة
متابعة أجواء رأس السنة الجديدة من ساحة كييف المركزية.