المكسيك.. إحراق رجل حيّا في ساحة عامة بعد اتهامه بالسرقة

تعرّض رجل (26 عاما) متهم بسرقة سيارة، للحرق حيّا في الساحة الرئيسية بمدينة صغيرة بولاية تشياباس جنوبي المكسيك.

والخميس الماضي، أعلن مكتب المدعي العام في الولاية فتح تحقيق بعد مقتل الرجل في “سانتياغو إيل بينار” حيث تعيش مجموعات من السكان الأصليين.

وعثرت السلطات على جثة الرجل مصابة بحروق خطرة، وفق مكتب المدعي العام.

Indígena tzotzil que se oponía al corredor transístmico, fue acusado de "traición a la patria" por un tribunal de usos y costumbres; fue linchado y calcinado vivo en Sgo. Del Pinar, Chiapas, avalado por el gobierno morenista de @RutilioEscandon

Chiapas está a punto de colapsar. pic.twitter.com/zYrXJRnsnC — RUBEN MEJIA NUÑEZ (@rubens1955) December 31, 2022

وتأتي هذه الواقعة بعد أسبوع من قضاء 5 شبان -متهمين أيضا بالسرقة- ساعات عدة معلقين عراة على سلال لكرة السلة قبل إنقاذهم في مدينة تسيتستال بولاية تشياباس أيضا.

وتشهد المكسيك مئات من عمليات السحل ومحاولات الإعدام من دون محاكمات سنويا، بينها 42 جريمة قتل و279 محاولة قتل سنة 2021، وفق منظمة “كومن كوس” غير الحكومية.

ويقول خبراء إن هذه الظاهرة تعود إلى النظرة السائدة بوجود حالة إفلات واسع من العقاب في البلد الذي يعاني معدلات جريمة مرتفعة.