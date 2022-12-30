شاهد: بابا نويل من محقق أمنيات إلى ماسح سيارات

امتهن العديد من المواطنين في مصر أكثر من مهنة لضمان العيش في ظل ارتفاع الأسعار واضطراب الأوضاع الاقتصادية.

الأمر نفسه لجأ إليه (بابا نويل) الذي ظهر بحلول رأس السنة في شوارع مصر، غير أنه امتهن مهنة ماسح سيارات أيضا.

ووثق مواطنون عبر فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تحوّل بابا نويل من شخصية أسطورية جالبة للهدايا ومحققة للأمنيات إلى ماسح زجاج السيارات.

واستقبل المارة في أحد شوارع مصر المشهد بوابل من الضحك، غير أنه عكس الحالة الاقتصادية الصعبة للبلاد.

وحاول الشاب الذي يرتدي ملابس بابا نويل إضحاك السائقين بمسح زجاج سياراتهم وهو يقول لهم “أي حاجة” ثمّ عبّر عن سعادته بتجاوبهم معه وتمكنه من جمع بعض المال.

وتعيش مصر أزمة اقتصادية جديدة بعد ارتفاع الدين الخارجي بنسبة 17% على أساس سنوي إلى 157.8 مليار دولار في نهاية مارس/آذار الماضي مقارنة بنحو 134.8 مليار دولار في مارس 2021.

وكشفت أرقام الموازنة العامة المصرية للعام المالي الحالي عن زيادة كبيرة في أعباء الدين العام لتصل نسبتها إلى 110% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة.