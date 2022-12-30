سبعة قتلى في انفجار جراء تسرّب للغاز بمطعم في تركيا (فيديو)

لقي سبعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال حتفهم، اليوم الجمعة، في انفجار جراء تسرّب غاز أحد مطاعم محافظة أيدين (غربي تركيا)، وفق ما أفاد مسؤولون.

وأعلن حسن أقصوي -والي أيدن- مقتل 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين، جراء انفجار بمطعم في قضاء نازيلي بالولاية.

وقال أقصوي في تصريحات لوكالة الأناضول إن المعطيات الأولية تشير إلى وقوع الانفجار لدى تبديل أسطوانة غاز في المطعم الواقع بحي ألطن باش.





وأظهرت مقاطع مصوّرة أنقاضًا متفحمة للمطعم المكوّن من طابقين بعد أن تطايرت نوافذه وأبوابه جراء الانفجار.

وذكرت تقارير إعلامية محليّة أن 4 أشخاص نُقلوا إلى المستشفى، وقفز اثنان من الناجين من نافذة بالطابق الثاني هربًا من الحريق.