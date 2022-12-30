تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر 30 ديسمبر/كانون الأول 2022

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم قناة الجزيرة مباشر اليوم الجمعة 30 ديسمبر/كانون الأول 2022.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

لبنان

11.00 توقيت الدوحة

جولة في مخيم السمونية بعكار ترصد أمنيات اللاجئين السوريين للعام الجديد.

القدس

12.00 توقيت الدوحة

خطبة وصلاة الجمعة من المسجد الأقصى المبارك.

تعز – اليمن

12.30 توقيت الدوحة

وقفة احتجاجية في ساحة الحرية للمطالبة بفك الحصار.

الضفة الغربية

12.30 توقيت الدوحة

تشييع الشهيد عمار مفلح في بلدة أوصرين الذي احتجزت سلطات الاحتلال الإسرائيلي جثمانه منذ استشهاده في الثاني من الشهر الجاري.

إدلب – سوريا

13.00 توقيت الدوحة

مظاهرة تحت عنوان “انتفضوا لنعيد سيرتها الأولى” للتأكيد على مطالب الثورة.

الضفة الغربية

13.00 توقيت الدوحة

مسيرة مناهضة للاستيطان في ذكرى انطلاق حركة فتح.

ريف حلب – سوريا

13.30 توقيت الدوحة

مظاهرة في مدينة أعزاز للتأكيد على مطالب الثورة ورفض أي مصالحة مع النظام.

الخليل – فلسطين

14.00 توقيت الدوحة

جولة في منطقة بيت زعتا ترصد آراء الأهالي حول الاعتداءات والاقتحامات التي يتعرضون لها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

لندن

15.00 توقيت الدوحة

الجزيرة مباشر ترصد الإضرابات المتواصلة في عدد من القطاعات في العاصمة البريطانية لندن.

تركيا

17.00 توقيت الدوحة

كلمة للرئيس التركي في المؤتمر السنوي الثالث لاتحاد طلاب العلوم الشرعية التركي.

السودان

17.00 توقيت الدوحة

مظاهرات في منطقة شرقي بري للمطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين.

طرابلس

18.30 توقيت الدوحة

مظاهرات في ميدان الشهداء بالعاصمة الليبية للمطالبة بانتخابات برلمانية وإسقاط مجلسي الدولة والنواب.

لبنان

21.30 توقيت الدوحة

كلمة للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.