شاهد: صياد تركي يواجه أخطبوطا كبيرا على ساحل إزمير

بثت منصات تركيّة مشهد قفز صياد يدعى سيزر يافوز في بحر بمنطقة (غوزيل باهشيه) في إزمير (غربي تركيا) لاصطياد أخطبوط رآه على الشاطئ.

ووثق أحد الحاضرين لحظات اصطياد الصياد بيديه العاريتين الأخطبوط البالغ وزنه 6 كيلوغرامات و200 غرام.

ووفق وسائل إعلام تركيّة، لاحظ يافوز وجود أخطبوط على الشاطئ في محمية (غوزلباهجة) للصيادين، وحاول مد يده لالتقاطه، لكنّ محاولته الأولى باءت بالفشل.

وأظهرت اللقطات المتداولة، قفز الصياد في الماء ومواجهته الأخطبوط للإمساك به دون التفكير في وزن الأخطبوط.

وحظي الفيديو بإعادة نشر بين المتابعين الذين عبّروا عن دهشتهم لشجاعة الصياد.