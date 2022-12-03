يبيع رسومه على الرصيف ليوفر قوت يومه.. طفل مصري يواجه الفقر بالإبداع

اختار طفل مصري بيْع رسومه على قارعة الطريق لتوفير قوت يومه بدلًا من اللجوء إلى التسول.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للطفل (10 سنوات) وهو على رصيف شارع الراهبات في مدينة دمنهور شمالي مصر.

وأظهرت الصورة الطفل وهو يرسم ويلون على ورق أبيض، ثم يبسط رسومه أمام المارّة.

وحظيت صورة الطفل بإشادة وتشجيع الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تناقلها عدد من الصفحات المحلية تشجيعًا لموهبته.

وقالت بعض الصفحات إن الطفل يتخذ من الرصيف معرضًا لرسومه كل يوم من ساعات الظهيرة إلى المساء، ويعرضها مقابل ما يستطيع المارة دفعه.