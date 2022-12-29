في بيرو.. “مهرجان القتال” يصفي الحسابات القديمة قبل العام الجديد (فيديو)

يشارك مواطنو بيرو مع نهاية العام في مهرجان سنوي يطلق عليه اسم “مهرجان القتال”، يتم فيه تصفية الحسابات السابقة بين الأشخاص رجالا ونساء.

ويشهد مهرجان (تاكاناكي) السنوي للقتال اشتباك الأشخاص مع بعضهم البعض بهدف تصفية الحسابات القديمة واستقبال عام جديد خال من المشاحنات والمشاكل القديمة.

ووفقا للسكان المحليين فإن المهرجان الذي يقام في 25 ديسمبر/كانون الأول من كل عام ينهي النزاعات ويحسن العلاقات فيما بينهم.

مناسبة سنوية للشجار قبل بداية كل عام في #البيرو.. ما قصة "مهرجان القتال"؟ pic.twitter.com/sGsNgmiFaz — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 28, 2022

وتجري المشاجرات في جميع أنحاء مقاطعة تشامبيفيلكاس التابعة لإقليم كوزكو في بيرو، على وقع أنغام الموسيقى ووسط أجواء احتفالية، يرتدي فيها المواطنون أزياء خاصة من قرون وجلود الحيوانات وريش الطيور.

ويعتقد السكان أن المهرجان أحد أشكال العدالة الاجتماعية التي تهدف إلى وأد الصراعات بين السكان وإتاحة الفرصة لهم لبدء العام في سلام وفق تصورهم.