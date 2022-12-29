تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر 29 ديسمبر/كانون الأول 2022

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الخميس 29 ديسمبر/كانون الأول 2022.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

موسكو

12.00 مكة المكرمة

مؤتمر صحفي للناطقة باسم الخارجية الروسية.

فلسطين

13.00 مكة المكرمة

مراسم عرض الحكومة الإسرائيلية الجديدة والتصويت لنيل ثقة الكنيست.

روما

13.00 مكة المكرمة

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الإيطالي بمناسبة نهاية العام.

رام الله

13.00 مكة المكرمة

مسيرة مركزية لإحياء الذكرى 58 لانطلاقة الثورة الفلسطينية.

تونس

12.00 مكة المكرمة

رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي يمثل أمام القضاء بتهمة نعت الأمنيين بالطاغوت.

غزة

12.00 مكة المكرمة

يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني ينظمه مكتب الإعلام الحكومي في غزة.

سوريا – مدينة سرمدا /ريف إدلب

14.30 مكة المكرمة

مؤتمر لمنظمات التحالف الأمريكي لإغاثة سوريا بشأن تمديد قرار إدخال المساعدات عبر منفذ باب الهوى.

الخرطوم

14.30 مكة المكرمة

مظاهرات في العاصمة السودانية للمطالبة بمدنية الدولة.

سوريا

16.45مكة المكرمة

جولة في أحد المخيمات مع زيادة حدة الشتاء وأجواء البرد القارس,

غروزني/الشيشان

17.00 مكة المكرمة

كلمة للرئيس الشيشاني رمضان قديروف.

باريس

17.30 مكة المكرمة

إضراب عدد من أطباء أصحاب العيادات الخاصة عن العمل للمطالبة بزيادة تعريفة الفحص.

الدوحة

18.00

ندوة الانتخابات التونسية: أزمة بلا أفق، ينظمها مركز الجزيرة للدراسات بالتعاون مع قناة الجزيرة مباشر.