“بلّورات الثلج”.. سقوط نادر للبرَد في الكويت مع انخفاض درجات الحرارة (شاهد)

تساقط البرَد على مناطق في جنوبي الكويت، الثلاثاء، في ظاهرة نادرة قال خبراء أرصاد جوية إن الدولة الخليجية المعروفة بدرجات الحرارة المرتفعة في فصل الصيف، لم تشهدها منذ نحو عقدين.

وهطلت أمطار غزيرة، وسُجل انخفاض لدرجات الحرارة في البلد الصحراوي الذي يُعَد من أكثر الدول حرًّا في العالم.

وتناقل مستخدمون عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو اكتست فيها الطرق باللون الأبيض في الكويت.

وقال خبير الأرصاد -المدير السابق لإدارة الأرصاد الجوية- محمد كرم لوكالة الصحافة الفرنسية إن كمية البرَد التي شكلت غطاءً أبيض في المناطق الجنوبية “نادرًا” ما تتساقط في الكويت. وأضاف “لم نشهد تساقط برَد في موسم الشتاء منذ 15 عامًا”.

وعزا كرم تشكل البلورات الثلجية إلى سقوط كميات كبيرة من الأمطار بلغ حجمها 66 مليمترًا في ميناء الأحمدي وانخفاض درجات الحرارة، متوقعًا تكرار الظاهرة خلال السنوات المقبلة بسبب التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.

الأرصاد: كميات الأمطار سجلت 63 مليمترا بميناء الأحمدي و17.7 في الكويت و17.5 بالجهراء و12.5 بالمطار.. وتوقعات باستمرار هطولها حتى فجر غد ليتحسن بعده الطقس تدريجيا https://t.co/EJd4nVEfFQ@KuwaitMet #امطار_الكويت #كونا #الكويت pic.twitter.com/afetcdCPR1 — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) December 27, 2022

وسجّلت الكويت خلال السنوات العشر الأخيرة درجات حرارة قياسية تجاوزت في معظمها 50 درجة مئوية في فصل الصيف. ففي العام الماضي، وللمرة الأولى، تجاوزت حرارة الطقس 50 درجة مئوية في حزيران/يونيو، قبل أسابيع من ذروة الطقس المعتادة.

ويمكن أن ترتفع درجة الحرارة في أجزاء من الكويت بما يصل إلى 4.5 درجات مئوية من عام 2071 إلى عام 2100 مقارنة بالمعدل التاريخي، وفق ما نقلت وكالة (بلومبرغ) عن الهيئة العامة للبيئة الكويتية هذا الشهر، مما يجعل مناطق واسعة من البلاد غير صالحة للسكن.