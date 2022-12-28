البحر الأسود في تركيا.. جنة لهواة المغامرات ومحبي الطبيعة (إعلان)

تمثل منطقة البحر الأسود في تركيا جنة للسائحين الذين يبحثون عن المغامرة من محبي الطبيعة وعشاق الهواء الطلق والمهتمين بالثقافة.

ويمكن للعائلات التي تبحث عن أنشطة جديدة وممتعة لأفرادها استكشاف المناظر الطبيعية الجبلية الرائعة والقرى والمواقع التاريخية المنتشرة في المنطقة.

وتتميز منطقة البحر الأسود في تركيا، التي تحيط بها الجبال من جهة والبحر من جهة أخرى، بطبيعة جغرافية تتمثل في الأنهار الهادرة وسط الجبال والطبيعة البكر من البحيرات والجداول.

كما تضم المنطقة سلسلة من الحصون والأديرة التاريخية، بالإضافة إلى طرق القوافل القديمة التي كانت ضمن طريق الحرير، مما يجعل من المنطقة حلما لمحبي الطبيعة والمهتمين بالثقافة والتاريخ.

السفر عبر الزمن

تضم منطقة البحر الأسود بعض أكثر المواقع شهرة في تركيا، حيث يمكنك رؤية الأماكن التي شهدت أحداثا مهمة تضمنتها الأساطير، وكذلك أطلال حضارات قديمة في الأناضول.

من بين تلك الأماكن، موقع “هاتوشا” (Hattusha) عاصمة الحيثيين الذين حكموا هضبة الأناضول وشمال بلاد ما بين النهرين في الألفية الثانية قبل الميلاد. وعلى بعد كيلومترين إلى الشمال الشرقي منها يقع معبد “يازيليكايا” (Yazılıkaya) الذي يُعَد عامل جذب آخر في المنطقة ويقدّم مثالا واضحا على فن تلك الحقبة.

وتضم وديان المنطقة عددا من الأديرة والكنائس التي تقدّم فرصة للاستمتاع بفنون العمارة في العصور الوسطى.

كما يُعَد موقع “سفرانبولو” (Safranbolu) مثالا لمدينة عثمانية ازدهرت يوما ما كمحطة تجارية مهمة على طرق القوافل الرئيسية التي ربطت الشرق بأوربا.

ويمكن للزائر استكشاف العمارة المحلية والتمتع بالخصوصية التي تمنحها الفنادق التقليدية في المدينة المكسوة بألواح الخشب.

أما “كايب جاسون” (Cape Jason) في أوردو، فهي المكان الذي حدثت به واحدة من أكثر الأساطير القديمة شهرة، وهي “جاسون والبحث عن الفروة الذهبية”.

مغامرات لا مثيل لها

بطبيعتها الجغرافية التي تميزها الجبال، أصبحت منطقة البحر الأسود الخيار الأول في تركيا لمن يتوقون إلى استنشاق الهواء النقي بغاباتها الشاسعة وبحيراتها البكر، كما توفر المنطقة فرصة لهواة المغامرات فوق منحدرات جبالها التي يصل ارتفاعها إلى أكثر من ثلاثة آلاف متر.

ويمكن للسائح مشاركة السكان المحليين في البحث عن أنواع الفطر التي تنبت في المنطقة خلال فصلي الربيع والخريف من كل عام.

وتضم منطقة البحر الأسود غابة (Yenice) التي تُعَد أكبر منطقة غابات في البلاد، كما تضم منطقة أوزنغول التي تُعَد واحة خضراء تحيط بها مرتفعات طرابزون.

ولا ينبغي أن تنسى التخييم والاستمتاع بالنوم تحت النجوم والإصغاء لموسيقى الطبيعة والطيور في محمية (Kızılırmak) التي تضم 35% من أنواع الطيور في تركيا والتي تبلغ 460 نوعا.

ويمكن لهواة المغامرة الاستمتاع بالرياضات المائية العنيفة في مدينة (Düzce) التي تقع في منتصف الطريق بين العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول.

ويُفضل الإقامة في الفنادق والأكواخ بالمناطق الجبلية في منطقة ريزه، التي لا يمكن لمحبي المشي في الطبيعة تفويتها والاستمتاع بالمناظر الأخاذة لجبال (Kaçkar) والبحيرات الجليدية والقمم التي تغطيها الثلوج، كما يمكن لمحبي المغامرة التمتع بالتزلج على الجليد في تلك المنطقة.

وعاء النكهات

أسهمت الطبيعة الساحرة -المتمثلة في أكثر من 1000 ميل من الشواطئ والأراضي الخصبة التي تفصلها الجبال والمراعي- في غنى وتنوع وروعة طعام المنطقة، مما أسهم في أن ينحدر منها بعض من أفضل الطهاة في المنطقة. وخلال القرن التاسع عشر، عمل الكثير من الطهاة ممن ينحدرون من مقاطعة بولو في قصور العثمانيين. وهي أفضل مكان يمكنك فيه تناول مخبوزة (Pide) التقليدية، وهي فطيرة قد تكون مفتوحة أو مغلقة من الأعلى، تغطى بالجبن أو اللحم أو الخضروات مثل السبانخ.

وتسهم طبيعة منطقة البحر الأسود ومناخها في إنتاج أنواع معينة من الطعام بشكل أفضل من مناطق أخرى في البلاد، وتنتج مدينتا أوردو وغيرسون ما يتراوح من 70 إلى 80% من إنتاج العالم من البندق، كما أن المنطقة هي موطن إنتاج الشاي التركي الشهير.

ويمكن التقاط صور رائعة للمرتفعات التي يُزرع عليها الشاي في مدن مثل ريزه وطرابزون.

وتوفر المنطقة خيارات واسعة أمام السائح للاستمتاع بتشكيلة كبيرة من الأطعمة المطهوة على الطريقة المحلية، خاصة أطباق الأسماك.

ومن المستحب أن يبدأ السائح يومه بتناول الإفطار من المخبوزات الساخنة التي خرجت لتوها من الأفران التقليدية والمنتجات الطازجة من الألبان والعسل الأسود التي تم الحصول عليها قبل وقت قليل من أصحاب المزارع المجاورة.

اكتشافات ثقافية

بصفتها واحدة من أكثر مناطق تركيا جمالا، تتمتع منطقة البحر الأسود بتقاليدها الفنية والحرفية وطقوسها وروحها الاحتفالية الخاصة التي ستظل باقية في ذاكرة زائريها لفترات طويلة.

ويمكن للسائح المشاركة في رقص (horon) على وقع الموسيقى المحلية المفعمة بالحيوية لآلة (kemençe) الوترية أو آلة (tulum) التي تشبه مزمار القربة.

وعادة ما تشكل حفلات الزفاف والمهرجانات خلال فصل الصيف فرصة سانحة أمام السائحين لمشاركة السكان المحليين في الاستمتاع بالحياة.

وأسهمت الجبال الشاهقة والأودية العميقة في تشكيل لغة محكية نادرة من “الصفير” لدى سكان إحدى القرى بالقرب من غيرسون.

وتُعَد منطقة البحر الأسود موطنا لبعض من أفضل صناع القوارب في تركيا، كما يمكن للسائح الاستمتاع بالصناعات التقليدية مثل صنع عصي المشي من أشجار الجوز وصناعة تشكيل المشغولات الفضية.