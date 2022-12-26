بقارب خشبي.. برلماني مصري يتفقد شوارع في الإسكندرية بعد غرقها بسبب الأمطار (فيديو)

أثار تسجيل مصور جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يُظهر نائبا مصريا على قارب، وهو يتجول بين شوارع مدينة الاسكندرية الغارقة بمياه الأمطار.

وركب عضو مجلس النواب محمد جبريل -أمين الشؤون البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية- قاربا (فلوكة) تفقّد به شوارع حي القباري، للعمل على التنقل بين الشوارع ومتابعة تصريف الأمطار.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن النائب تقدم ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشأن تعرّض الإسكندرية للغرق في أول أيام شتاء حقيقي على المحافظة، وعدم استعداد الأجهزة التنفيذية للتعامل مع الحدث.

وقال جبريل “فوجئت بمستوى الأمطار تغمر المنازل في منطقة كرموز وغيط العنب”.

بقارب خشبي.. برلماني مصري يتفقد شوارع في #الإسكندرية بعد غرقها بسبب #الأمطار.. pic.twitter.com/KsL3F1vqk0 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 26, 2022

ويُسمع في الفيديو أصوات الناس وهم يطالبون النائب بمركبة لشفط المياه من الشوارع، وإسكانهم بشكل مؤقت حتى انقضاء الأزمة والعودة إلى بيوتهم.

وكانت الاسكندرية وأجزاء من الساحل الشمالي قد شهدت، الأحد، تقلبات جوية عنيفة وهطول أمطار غزيرة مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يصل حد الصقيع، مما أدى إلى غرق الشوارع والميادين وخاصة بمناطق غربي المحافظة.

البرلماني محمد جبريل يتجول بقارب صيد في شوارع الإسكندرية بعد غرقها بمياه الأمطار، ويتقدم ببيان عاجل للحكومة بشأن عدم جاهزية كافة الأجهزة التنفيذية للتعامل مع الحدث pic.twitter.com/g5mM9gMTdm — ابو خالد محمد صالح (@khaled22890) December 26, 2022

انتقادات من المحافظ

بدوره، انتقد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف تصرّف النائب جبريل، وقال “ما مغزى أن يقوم النائب بهذا الأمر ويلتقط صورة أو فيديو في ظل أزمة تحدث كل عام وهو يعلم لماذا تحدث؟”.

وأضاف المحافظ “نعلم أن هناك مشكلة في تلك المنطقة، ولكن إذا نظرنا للعصا بيد الصياد سنجد أن ارتفاع المياه لا يتجاوز 30 أو 40 سنتيمترا، ونحن نعمل في منطقة عشوائية وهناك خطة لها، كما أن هناك مشروعات لفصل مياه الأمطار عن الصرف الصحي وبدأنا بها بالفعل”.

وتساءل المحافظ “لماذا لم يقم النائب بتصوير إنهاء المشكلة خلال 3 ساعات؟ ما يحدث أمر مقصود به الدولة وليس شيئا آخر، وحقه أن يقدم طلب إحاطة ويسألنا في المجلس، وما قام به النائب أمر غير مقبول”.

محافظ الإسكندرية يعترض علي تصوير النائب/محمد جبريل عن مشكلة غرق منطقة غيط العنب. — 🇪🇬 Mohamed Farouk (@Hazemfrk88) December 25, 2022

وفاة عجوز

وفى سياق متصل، صرحت النيابة العامة، الاثنين، بدفن جثة عجوز لقيت مصرعها إثر إنهيار سقف عقار قديم بمنطقة الجمرك بسبب الأمطار، وأمرت باستدعاء مسؤولي الحي لسؤالهم، وفقا لصحيفة المصري اليوم المحلية.

وكانت غرفة عمليات حي الجمرك قد تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بانهيار أجزاء من عقار، وانتقل ضباط القسم ومسؤولو الحي وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وتبيّن من المعاينة والفحص سقوط سقف حجرة بعقار قديم، تقطنه مسنة (80 عاما)، مما أدى إلى مصرعها والعثور على جثتها تحت الأنقاض.