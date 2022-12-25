مقتل لاعب كرة قدم سنغالي في إطلاق نار بفرنسا

قالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية إن اللاعب السنغالي عادل سانتانا ميندي قُتل، مساء الجمعة، بعد إصابته في إطلاق نار بمدينة مرسيليا.

وقالت الصحيفة إن المدعي العام في مرسيليا توجه إلى مكان الحادثة، وأعلن عن فتح تحقيق في القضية، مضيفة أن الشرطة في المدينة تمكنت من حجز سيارة يشتبه أن لها صلة بعملية القتل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر الشرطة بالمدينة أن الضحية كان يبلغ من العمر 22 عاما وكان يلعب لحساب نادي أوباني الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، مضيفة أن ملابسات قتل اللاعب السنغالي لا زالت غامضة.

وأعلن نادي أوباني الفرنسي وفاة لاعبه عادل سانتانا، مضيفا أن رحيله بهذه الطريقة سيترك فراغا رهيبا في نفوس لاعبي ومشجعي النادي.

L’AFC a appris avec une grande tristesse la tragique disparition de Adel Santana Mendy. Il laissera un grand vide et demeurera à jamais l’un des nôtres. Toutes nos pensées et nos condoléances vont à sa famille. 🖤 pic.twitter.com/HAZXSH7JLa — Aubagne FC (@AubagneFoot) December 24, 2022

وأثارت حادث مقتل عادل سانتانا حزنا واسعا عبر منصات التواصل في فرنسا بسبب الطريقة التي رحل بها.

وندد ناشطون باستمرار موجة العنف المسلح في مرسيليا مطالبين السلطات بالتحرك بشكل جدي لمكافحة الجريمة بكل أشكالها.

RIP 😔 ma ville natale endeuillée https://t.co/qQvfVfBc16 — Gio 🇩🇰 (@gzvznni) December 24, 2022